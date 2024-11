„Nu are ce să caute la națională!” Mihai Stoica a analizat prestația „tricolorilor”și a desființat un jucător

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre prestațiile „tricolorilor” în această ediție de Liga Națiunilor și a făcut o comparație între evoluțiile de acum și cele de la EURO 2024 ale mai multor jucători.

MM e de părere că George Pușcaș nu are ce căuta la echipa națională.

Mihai Stoica a rezumat în doar câteva cuvinte evoluțiile a șapte dintre internaționali, dar a făcut o analiză mai profundă pentru alți opt „tricolori”.

Mihai Stoica i-a analizat pe „tricolori”

MM Stoica este de părere că există jucători care se prezintă la un nivel superior față de Euro 2024, dar și jucători care, din perspectiva sa, au regresat în ultima perioadă.

De asemenea, un jucător de bază în mandatul lui Edi Iordănescu este considerat mult prea slab pentru a mai fi chemat sub „tricolor”.

Iată cum i-a descris Mihai Stoica pe eroii promovării din Liga Națiunilor, în studioul Prima Sport:

Lui Niță i-aș da un 10 plus. Acum a făcut un șpagat și ne-a salvat un meci. Evoluția lui a fost peste ce a arătat la EURO”. Mihai Stoica, despre Florin Niță

Rațiu a avut o evoluție cu plus. Mihai Stoica, despre Andrei Rațiu

Mihai Stoica, despre Drăgușin: „Are o problemă mare de tot”

„Evoluție cu minus pentru Radu Drăgușin. El are o problemă mare de tot. N-a fost foarte inspirat când a ales Tottenham, pentru că a fost clar pentru toată lumea că acolo există 2 jucători care nu pot ieși din echipa de start decât dacă se accidentează sau sunt suspendați. El n-avea absolut nimic, nu era un jucător pe care să-l poți compara ca profil nici cu Romero, nici cu Van de Ven.

Într-un campionat ca al Angliei, dublat de o participare în cupele europene, pentru că joacă în Europa League, tu, ca fundaș central, dacă n-ai ritm...

El era obișnuit să joace peste tot și să joace în alt sistem la Genoa, într-o echipă care are cu totul și cu totul alt profil, care-și propunea cu totul și cu totul alt altceva decât Tottenham, fără riscurile pe care impune Postecoglou, riscuri care nu se justifică sub nicio formă. Ce face Postecoglou acolo e sinucidere curată, drept dovadă rezultatele.

Drăgușin trebuie să joace perfect de câte ori intră. E foarte complicat, d-aia au apărut greșeli de genul ăsta, cum au fost meciul cu Galatasaray, din Europa League, cu Qarabag.

El are nevoie să joace meci de meci la o echipă la care să fie important. Acolo nu e important, acolo este variantă de rezervă și e o mare, mare problemă că acolo se vede foarte mult ”.

A avut o evoluție cu minus. N-are competiție în Arabia Saudită și se vede. Mihai Stoica, despre Andrei Burcă

O evoluție la fel ca la EURO 2024. Mihai Stoica, despre Nicușor Bancu

Mihai Stoica, despre despre Marius Marin: „Trebuie să ai ceva mai mult la națională”

„La un moment dat, mi-am reproșat că poate am fost prea explicit când mi-am exprimat opinia despre Marius Marin. E un jucător bun, indiscutabil, din moment ce joacă în Serie B meci de meci, e clar. Dar eu cred că trebuie să ai ceva mai mult la națională. Evoluția lui e între minus și egal.

Mă mir că a făcut greșeala asta (n.r. - gafa din meciul cu Cipru, care i-a permis lui Pittas să pătrundă în careu și să șuteze, Niță intervenind salvator). În rest, el nu greșește pentru că n-are cum să greșească la ce joacă. Defensiv, e bun”.

Mihai Stoica, despre Răzvan Marin: „Cel mai bun de la națională în acest moment”

„Cred că Răzvan Marin e cel mai mare plus. Nu pentru că a marcat 6 goluri, deși și asta contează foarte mult. Unii spun că din lovituri de la 11 metri. Așa, și?

Albion Rrahmani (n.r. - ex-Rapid) a ratat 4 lovituri de la 11 metri în campionatul trecut. Trebuie să fii artist și acolo, adică trebuie să ai sânge rece, iar el, la 28 de ani, cred că e un jucător care și-a câștigat și un statut la națională.

Nu degeaba e al doilea căpitan al echipei și a devenit un mijlocaș, un optar de mare calitate. Cred că este cel mai bun jucător al echipei naționale la momentul ăsta. E un jucător cu mare personalitate.

Mihai Stoica, despre Nicolae Stanciu: „Nota 10 pentru efort și atitudine”

„Poate e într-un ușor regres față de EURO, dar asta doar pentru că nu a avut mari realizări.

În schimb, ca efort, ca atitudine, ca spirit, nota 10. Nu poți să-i reproșezi niciodată nimic. L-am avut jucător și știu și cum se antrena, de 10 mereu. Iar când faci asta e foarte greu să joci sub nota 8. N-ai realizări, OK, îi dai 7, dar nota 7 e o notă foarte bună. Arată foarte bine fizic, sunt convins că el se antrenează și suplimentar.

Mihai Stoica, despre Dennis Man: „Mi s-a părut puțin schimbat. Și nu în bine”

„Este, poate, jucătorul meu favorit dintre toți cei cu care am lucrat. Îi știu caracterul, educația, dar sunt puțin surprins de atitudinea pe care a afișat-o la ultimele două meciuri. A fost clar cel mai bun jucător al nostru în prima parte a acestei campanii, acum mi s-a părut așa puțin schimbat, și nu în bine. Chiar neașteptat cumva.

Cred, însă, că a fost doar o pasă proastă și va redeveni cel mai bun jucător al naționalei. Eu cred că este, la momentul ăsta, cel mai bun jucător al naționalei. Dar e sub evoluția de la EURO”.

Mihai Stoica, despre Valentin Mihăilă: „Unul dintre cei mai rapizi jucători din Europa”

„A fost bine. Știi cum e, ultima impresie contează și în ultimul meci a fost chiar bine. Dar e un jucător cu fluctuații. Are o viteză superioară tuturor celorlalți jucători ai naționalei, de asta sunt convins, și poate că e unul dintre cei mai rapizi jucători din Europa la momentul ăsta și tocmai d-asta l-aș cauționa.

În momentul în care faci totul într-o foarte mare viteză, trebuie să-ți coordonezi viteza de gândire, de execuție cu viteza ta formidabilă de deplasare. Față de EURO, evoluția lui e cam aceeași”.

Mihai Stoica, despre Denis Drăguș: „Să aibă mai mare grijă de minge”

„Mi-ar plăcea ca Denis Drăguș, care are niște calități indubitabile și pe care nimeni nu i le poate nega, să fie mai altruist și să aibă mai mare grijă de minge.

Eu am o mare problemă - și aici sunt supersubiectiv - cu jucătorii care pierd cu lejeritate mingea. Pentru că văd altfel fotbalul.

Țineam cu Steaua pe vremuri, eram disperat după Steaua, dar jucătorul meu preferat era Sabău, care era la Dinamo, pentru că erau meciuri în care nu pierdea nicio minge.

Profilul lui Drăguș nu e unul care mie să-mi placă foarte mult, deși este un jucător cu calități: are forță, are explozie, e marcator, are dribling. Mi se pare, însă, mai jos față de evoluția de la EURO.

A jucat bine la European, iar în preliminarii a fost, poate, jucătorul cu cea mai surprinzătoare evoluție, a venit spre sfârșitul preliminariilor și a fost decisiv”.

A avut o evoluție ca la EURO. A fost bine și la European, și acum, deși traversează o perioadă înfiorătoare pentru că nu joacă la echipa de club. Mihai Stoica, despre Ianis Hagi

A jucat prea puțin acum ca să spun ceva despre el. Mihai Stoica, despre Florinel Coman

La fel ca la Coman. A jucat prea puțin. Mihai Stoica, despre Denis Alibec

Mihai Stoica, despre George Pușcaș: „Nu are ce să caute la națională”

„ La George Pușcaș aș pune o dungă să-i tai numele de pe listă. Eu consider că nu are ce să caute la echipa națională.

Acum n-a mai fost în lot și bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are multe chestii care-i lipsesc.

Câteodată, îți cade mingea în cap* și iese un rezultat formidabil pentru echipă, dar când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Pușcaș, că vine cu coafurile alea… Acum am văzut că are o coadă… ceva ce mă și sperie.

Eu cred că genul ăsta de coafuri ar trebui să aibă fotbaliștii care au spus prea multe în fotbal, nu ăștia care n-au spus nimic. Uite, de exemplu, Ronaldo poate să facă orice, să joace cu mâinile la spate, dacă are chef, sau să sară într-un picior”.

*România a obținut neașteptat un egal în Elveția, 2-2, în runda a patra a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024. În minutul 88, Elveția conducea cu 2-0, dar în 3 minute, naționala a egalat prin golurile marcate de Valentin Mihăilă. La reușita egalării, o minge înălțată de Stanciu i-a căzut în cap lui Pușcaș, a ajuns apoi la Moruțan, care i-a pasat lui Mihăilă, iar acesta a egalat și a adus un punct României.