Naționala de juniori Under 17 a României a ajuns marți la Doha, în Qatar, unde va participa la Campionatul Mondial, competiție care se desfășoară în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie 2026.

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„Tricolorii” au ajuns la Doha după un zbor de aproximativ patru ore și jumătate.

Delegația a decolat de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la ora 10:40, și a aterizat pe Aeroportul Internațional Hamad, din capitala Qatarului, în jurul orei 15:10, ora locală.

România U17 a ajuns în Qatar pentru Campionatul Mondial

Naționala României a fost așteptată la aeroport de o echipă a televiziunii locale Alkass.

Organizatorii le-au pus la dispoziție „tricolorilor” un autocar dedicat, colantat în culorile României și inscripționat cu numele țării, care va asigura transportul delegației pe toată durata turneului final.

Jucătorii pregătiți de Mircea Diaconescu vor locui la Warwick Doha, un hotel de cinci stele situat în cartierul rezidențial Al Sadd, pe bulevardul Al Rayyan.

Hotelul se află la aproximativ 10 minute de mers cu autocarul de complexul sportiv Aspire Zone, unde se vor disputa meciurile din faza grupelor.

Hotel de 5 stele, fără băuturi alcoolice

Stabilimentul pune la dispoziția oaspeților o piscină pe acoperiș, centru spa, sală de fitness, restaurante și cafenele.

Un detaliu important pentru delegația României este că hotelul funcționează în regim „dry”: nu comercializează băuturi alcoolice.

În Qatar, consumul și comercializarea alcoolului sunt strict reglementate, fiind permise doar în spații autorizate.

VIDEO. Sosirea echipei României U17 la Doha

România U17 debutează la Mondial pe 21 noiembrie

Este prima participare din istoria României la un Campionat Mondial U17. „Tricolorii” fac parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Componența tuturor celor 12 grupe

Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia

Qatar, Panama, Egipt, Grecia Grupa B: Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador

Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador Grupa C: Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca

Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay

Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan

Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan

Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam

Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc

Spania, China, Fiji, Maroc Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica Grupa J: Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria

Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria Grupa K: Mexic, România, Camerun, Venezuela

Mexic, România, Camerun, Venezuela Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

Meciurile se joacă la Aspire Zone, finala este programată pe Ahmad bin Ali

Majoritatea partidelor se vor disputa în complexul sportiv Aspire Zone din Doha, care pune la dispoziție opt terenuri pentru competiție. Baza se află în zona Al Waab, în partea de vest a capitalei Qatarului.

Finala este programată pe stadionul Ahmad bin Ali, arenă care a găzduit șapte meciuri la Campionatul Mondial de seniori din 2022, inclusiv o partidă din optimile de finală.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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