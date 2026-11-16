Naționala de juniori Under 17 a României pleacă marți, 17 noiembrie, spre Doha, unde va participa la Campionatul Mondial din Qatar, programat în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie 2026.

„Tricolorii” vor întâlni în Grupa K reprezentativele Mexicului, Venezuelei și Camerunului.

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Tinerii „tricolori” pregătiți de Mircea Diaconescu pornesc marți, la ora 10:40, spre Qatar, cu patru zile înaintea primului meci de la Campionatul Mondial U17.

Unde va fi cazată România U17 la Campionatul Mondial din Qatar

Delegația României va fi cazată la Warwick Doha, un hotel de cinci stele situat în cartierul rezidențial Al Sadd, pe bulevardul Al Rayyan, în centrul capitalei Qatarului.

Stabilimentul se află la aproximativ 10 minute de mers cu autocarul de complexul sportiv Aspire Zone, unde se vor disputa meciurile turneului.

Hotelul dispune de piscină pe acoperiș, centru spa și sală de fitness, precum și de mai multe restaurante și cafenele.

Hotel fără bar

Un detaliu important pentru delegația României este că unitatea funcționează în regim „dry”, fără să comercializeze băuturi alcoolice și fără să aibă bar.

În Qatar, consumul și comercializarea alcoolului sunt strict reglementate și permise doar în spații autorizate.

Qatarul găzduiește Mondialul U17 în fiecare an, până în 2029

Este prima participare a României la un Campionat Mondial U17.

Ediția din acest an este cea de-a 21-a din istoria Campionatului Mondial Under 17. Qatarul a găzduit și turneul din 2025 și va organiza competiția în fiecare an până în 2029.

Este al doilea turneu consecutiv cu 48 de participante, după extinderea numărului de echipe. Reprezentativele au fost împărțite în 12 grupe de câte patru.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. Din această fază, meciurile se vor disputa în sistem eliminatoriu, până la desemnarea campioanei.

Programul României la Campionatul Mondial U17

România U17 va evolua în grupa K împotriva selecționatelor similare din Mexic, Venezuela și Camerun.

Toate meciurile juniorilor „tricolori” vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Mi-aș dori ca această generație să fie Generația celor 21 de nume pe care să le știm cu toții atunci când ne întoarcem acasă! Mircea Diaconescu, selecționer România U17

Componența tuturor celor 12 grupe

Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia

Qatar, Panama, Egipt, Grecia Grupa B: Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador

Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador Grupa C: Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca

Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay

Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan

Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan

Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam

Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc

Spania, China, Fiji, Maroc Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica Grupa J: Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria

Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria Grupa K: Mexic, România, Camerun, Venezuela

Mexic, România, Camerun, Venezuela Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

Meciurile se joacă la Aspire Zone, finala este programată pe Ahmad bin Ali

Majoritatea partidelor se vor disputa în complexul sportiv Aspire Zone din Doha, care pune la dispoziție opt terenuri pentru competiție. Baza se află în zona Al Waab, în partea de vest a capitalei Qatarului.

Finala este programată pe stadionul Ahmad bin Ali, arenă care a găzduit șapte meciuri la Campionatul Mondial de seniori din 2022, inclusiv o partidă din optimile de finală.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

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