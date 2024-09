România U21 - Muntenegru U21 1-0 Louis Munteanu a adus victoria, în drumul spre EURO 2025

Selecționata României U21 a învins selecționata Muntenegrului U21, scor 1-0, în preliminariile pentru EURO 2025

Golul a fost marcat de Louis Munteanu în minutul 8

Următorul meci e pe 10 septembrie, de la ora 18:00, cu Finlanda U21, în deplasare

Naționala României U21, antrenată de Daniel Pancu, a dominat confruntarea cu Muntenegru U21, chiar dacă a obținut doar o victorie cu 1-0.

Ianis Stoica, protagonist în meciul România U21 - Muntenegru U21 1-0

România a început meciul energic, dar fără a concretiza ocaziile.

Ianis Stoica a încercat un șut puternic din afara careului, însă portarul muntenegrean a fost atent și a reținut mingea fără dificultăți.

România a mai atacat o dată, dar de data aceasta decisiv. Ianis Stoica a protejat excelent mingea în careu, iar Louis Munteanu a fost pe poziție pentru a relua și a profitat de ocazie .

Tot Ianis Stoica a reușit să repare o greșeală făcută de Borza care, după o cursă bună, a pierdut mingea, însă atacantul a reușit să recupereze, protejând balonul suficient pentru a trimite o centrare, care nu a ajuns la niciunul dintre colegii săi.

2 goluri a marcat Louis Munteanu în această campanie de calificare

Muntenegru nu a avut șanse în atac împotriva României

În primele 15 minute, Muntenegru nu a reușit să amenințe poarta României, fiind complet stăpânită de apărarea României, formată din Strata, Ignat, Dănuleasă și Borza.

Cele mai relevante ocazii ale muntenegrenilor au fost oprite de fundașii români, însă Sava a comis o greșeală care putea schimba soarta meciului.

Portarul a respins greșit mingea, direct spre Krivokapic, dar balonul s-a întors, cu noroc, în brațele lui Sava.

Repriza secundă a fost mai puțin dinamică, „tricolorii” concentrându-se în principal pe apărare și nu au mai încercat să fie la fel de decisivi.

România, locul 1 în grupa de calificare pentru EURO 2025

România U21 conduce în prezent grupa de calificare pentru EURO 2025, având 15 puncte. „Tricolorii” sunt urmați de Elveția, care se află la egalitate 1-1 cu în meciul lor contra Albania.

Clasamentul grupei E:

Doar prima clasată din fiecare grupă și cele mai bune 3 locuri 2 obțin calificarea directă la EURO 2025. Ultimele trei locuri de la turneu vor fi ocupate după un baraj, în dublă manșă, între celelalte 6 echipe de pe locurile secunde.

România U21 - Muntenegru U21 1-0

A marcat: L. Munteanu (min. 8)

Min. 90 - Partida s-a încheiat

Min. 88 - Blănuță primește un cartonaș galben

Min. 85 - A fost scos de pe teren Kujovic, iar în locul lui a intrat Vukovic. De asemenea, a intrat Jovicevic în locul lui Pajovic

Min. 84 - Bakic primește un cartonaș galben după ce a contestat decizia arbitrului de a nu acorda penalty.

Min. 73 - România reușește o fază de construcție promițătoare, finalizată de Ianis Stoica cu un șut puternic din afara careului, însă portarul advers apără.

Min. 70 - Cîrjan a protejat excelent mingea, pasând către Grameni, care a finalizat acțiunea cu un șut ce s-a oprit în plasa laterală.

Min. 67 - A fost scos Louis Munteanu, iar în locul său a intrat Vladislav Blănuță

Banderola de căpitan a fost preluată de Grameni.

Min. 66 - A .ieșit Krivokapic, iar în locul său a fost introdus Toskovic

Min. 65 - Baiaram a reușit să treacă spectaculos de adversari, a pătruns în careu, dar a șutat în blocaj.

Min. 55 - Cătălin Cîrjan a fost introdus pe teren, înlocuindu-l pe Corbu

Mihai Pintilii și Vlad Chiricheș sunt prezenți la Târgoviște. Foto: Captură Pro Arena

Min. 47 - Ignat trimite mingea spre poartă cu capul, dar este respinsă de apărarea adversă. Apoi, fundașul șutează, dar nu-l învinge pe portarul muntenegrean.

Min. 46 - Repriza secundă a început.

Baiaram a intrat în locul lui Bani, iar Strata este schimbat de Oteliță

Min. 45 - Pauză la Târgoviște

Min. 44 - Sava respinge greșit mingea. O trimite direct spre Krivokapic, dar aceasta se întoarce, cu noroc, în brațele portarului.

Min. 38 - Ianis Stoica a primește și el un cartonaș galben.

Min. 33 - Tony Strata primește un cartonaș galben în urma unui fault.

Min. 25 - Ianis Stoica face o cursă de aproximativ 50 de metri și trimite un șut periculos, dar mingea trece peste poartă.

Min. 18 - Grameni reușește să blocheze un atac promițător al echipei muntenegrene.

Min. 16 - Louis Munteanu trimite un șut din careu, dar acesta nu este suficient de puternic pentru a-l surprinde din nou pe Ivezic.

Min. 10 - După o cursă bună, Borza a pierdut mingea, însă Ianis Stoica a reușit să recupereze, protejând balonul suficient pentru a trimite o centrare, care nu a ajuns la niciunul dintre colegii săi.

Min. 8 - Gol! Ianis Stoica a protejat excelent mingea în careu, iar Louis Munteanu a fost pe poziție pentru a relua și a profitat de ocazie

Min. 4 - Ianis Stoica a încercat un șut puternic din afara careului, însă portarul muntenegrean a fost atent și a reținut mingea.

Min. 1 - Partida a început

România U21 - Muntenegru U21, echipe de start

România U21 : Sava – Strata, Ignat, Dănuleasă, Borza – Corbu, Perianu, Grameni – Bani, Munteanu, Stoica

: Sava – Strata, Ignat, Dănuleasă, Borza – Corbu, Perianu, Grameni – Bani, Munteanu, Stoica Rezerve : Popa – Rimovecz, Ștefanovici, Baiaram, Cîrjan, Oteliță, Pop, Mihai, Blănuță

: Popa – Rimovecz, Ștefanovici, Baiaram, Cîrjan, Oteliță, Pop, Mihai, Blănuță Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu Muntenegru U21 : Ivezić – Pajović, Malentijević, Đurić, Gašević – Kujović, Bulatović – Radulović, Bakić, Janjić – Krivokapić

: Ivezić – Pajović, Malentijević, Đurić, Gašević – Kujović, Bulatović – Radulović, Bakić, Janjić – Krivokapić Rezerve : Aković – Franeta, Tošković, Jovičević, Ćetković, Vuković, Bajović, Nikčević, Gjelaj

: Aković – Franeta, Tošković, Jovičević, Ćetković, Vuković, Bajović, Nikčević, Gjelaj Antrenor : Nikola Rakojevic

: Nikola Rakojevic Stadion : „Eugen Popescu” (Târgoviște)

: „Eugen Popescu” (Târgoviște) Arbitru: David Dickinson / A1: David McGeachie; A2: Jonathan Bell / Arbitru de rezervă: Calum Scott

Ahmed Bani a debutat la U21: „E o senzație unică”

Convocat în premieră la U21 de Daniel Pancu pentru „dubla” cu Muntenegru și Finlanda, jucătorul lui Dinamo este încrezător că „tricolorii” pot obține calificarea la EURO 2025.

„Mă bucur foarte tare că am putut să ajut echipa, mă bucur că Louis a înscris și am câștigat în seara aceasta. Întotdeauna te gândești la echipa națională și am sperat să fiu aici având evoluții bune.

Să reprezinți România e o senzație unică și mă bucur foarte tare.

Trei puncte foarte importante obținute azi. A fost o victorie foarte, foarte muncită. Muntenegru a fost o echipă foarte agresivă, o știam, i-am analizat bine și ne-am descurcat bine în această seară.

O calificare la un European ar fi ceva de nedescris, ar fi o senzație unică și sperăm să fie acolo. Ne bucurăm foarte tare că lumea vine și ne susține. A fost o atmosferă foarte, foarte bună”, a spus Ahmed Bani după meci, conform sport.ro.

Lotul României pentru cele două partide, cu Muntenegru și Finlanda

PORTARI

Răzvan Sava (Udinese / Italia), Robert Popa (UTA Arad), Alexandru Roșca (Dinamo);

FUNDAȘI

Tony Strata (Ajaccio / Franța), Bogdan Oteliță (Sepsi OSK), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Ștefan Duțu (CS Afumați), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Sergiu Rimovecz (ACSM Reșița), Ștefan Ștefanovici (Politehnica Iași), Andrei Borza (FC Rapid 1923);

MIJLOCAȘI

Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia), Cristian Mihai (UTA Arad), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ahmed Bani (Dinamo), Rareș Pop (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Ianis Stoica (FC Hermannstadt);

ATACANȚI

Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj).