Antrenorul covăsnenilor, Bernd Storck, a declarat că Sepsi ar fi meritat victoria în meciul din Giulești, încheiat 2-2

Oțelul, Universitatea Craiova, U Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe sunt singurele echipe neînvinse după patru etape

Sepsi nu a pierdut cu Rapid în ultimele șapte dueluri directe. Ultimul eșec al echipei din Sfântu Ghoeghe în Giulești a fost în ianuarie 2023

Sepsi joacă „nemțește”

Sepsi Sfântu Gheorghe a devenit spaima Rapidului în Giulești, unde a înregistrat patru egaluri și o victorie în ultimele cinci deplasări. Germanul Storck este de părere că Sepsi ar fi meritat să plece cu toate punctele din casa Rapidului.

„Am fi meritat mai mult, ar fi trebuit să fim mai atenți. Am făcut mici greșeli la goluri. Am crezut că după primul gol vom prinde încredere, însă am fost egalați rapid.

Am tras 20 de șuturi la poartă, trebuie să fim mai atenți. Suntem nemulțumiți, am fi putut obține mai mult”, a declarat Bernd Storck la Prima Sport.

Ciobotariu, scuze pentru Burmaz

În minutul 50, Burmaz a rămas întins pe gazon după un duel cu Ciobotariu. Atacantul Rapidului a fost lovit cu genunchiul în spate, la baza coloanei vertebrale și a fost transportat de urgență la spital.

Fotbalistul a făcut un control la Spitalul Militar și se află în afara oricărui pericol, anunță digisport.ro.

La finalul partidei, Denis Ciobotariu și-a prezentat scuzele pentru accidentarea lui Burmaz: