România-Kosovo 0-0. Presa de la Priștina are propria versiune despre evenimentele care au avut loc pe Arena Națională

Jurnaliștii kosovari care au făcut deplasarea la București vorbesc despre „un steag al Serbiei” și obiecte aruncate înspre vedeta Zhegrova

România-Kosovo s-a încheiat cu două minute mai devreme decât timpul oficial din cauză că fotbaliștii lui Franco Foda au refuzat să continue partida, după ce fanii români au scandat „Serbia, Serbia”.

Filmul meciului România-Kosovo, din perspectiva presei de la Priștina

Într-un articol intitulat „În culisele meciului România-Kosovo”, jurnaliștii de la telegrafi.com au reconstituit propria versiune a evenimentelor petrecute la meciul care a început vineri seară și s-a terminat sâmbătă, după miezul nopții.

Cotidianul kosovar se bazează pe mărturiile oferite de Romak Zeqiri și Arbios Kryeziu, jurnaliștii care au însoțit naționala lui Franco Foda la București.

Iată cum ce au relatat cei doi reporteri întâmplările de pe Arena Națională:

„Ultrașii români au schimbat locul în care stăteau de obicei. Ei s-au mutat de pe locurile de jos de la peluză la inelul al 2-lea al stadionului ”

” ”A început imnul statului Kosovo. Un steag al Serbiei se poate vedea într-un sector al tribunei. Ultrașii locali fluieră copios” (n.r. - la meciul din tur, ultrașii kosovari au fluierat și ei imnul național al României, iar UEFA a amendat Federația de la Priștina)

Steagul Serbiei în tribune

„Portarul Arijanet Muric a fost huiduit și batjocorit de fanii români la fiecare atingere de balon” (n.r. - în meciul tur, mai mulți spectatori kosovari au încercat să intre pe teren pentru a-i agresa pe jucătorii naționalei României)

(n.r. - în meciul tur, mai mulți spectatori kosovari au încercat să intre pe teren pentru a-i agresa pe jucătorii naționalei României) „Ultrașii din România au aruncat cu obiecte în Edon Zhegrova și l-au huiduit în timpul executării unui corner, a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine”

„Ultrașii români au început să strige ”Kosovo is Serbia” și ”Serbia, Serbia” în momentul în care jucătorii naționalei din Kosovo au decis să părăsească terenul”

Este important de subliniat că în timpul meciului nu au existat scandări rasiste și nu s-a auzit nici măcar o singură dată sloganul „Kosovo este Serbia”. Comunicat oficial FRF

„Minutul 90+2. Fanii locali au început să arunce cu scaune din tribune, iar Elvis Rexhbecaj le-a arătat logo-ul statului Kosovo (n.r. emblema de pe tricou)”

”Abia după ce jucătorii naționalei din Kosovo au intrat la vestiare, în sectorul fanilor români au apărut și forțele de ordine”

România-Kosovo. Răzvan Marin: „Am vrut să îi jignesc, dar nu îmi bat capul cu ei”

Gestul fotbaliștilor din Kosovo l-a enervat la culme pe Răzvan Marin. Căpitan al tricolorilor după ieșirea lui Nicolae Stanciu, accidentat, el a răbufnit după meci.

„ Și noi, la ei acasă, am fost huiduiți la imn, am fost înjurați, am fost făcuți țigani, am fost făcuți în toate felurile.

Suporterii noștri au fost extraordinari și nu au spus absolut nimic. A fost acea scandare, dar a fost ceva de 20 de secunde.

Tot ei au început să provoace. Probabil au văzut finalul, au văzut că nu pot să câștige. Chiar voiam să îi jignesc, dar nu stau să îmi bat capul cu astfel de personaje, pentru că nu merită.

Trebuie să fim mai maturi și mai inteligenți decât ceea ce au făcut ei în această seară”, a declarat Răzvan Marin la DigiSport.

Scandări rasiste? Când ei ne fac pe noi țigani, nu e tot rasism? E chiar mai urât și mai jignitor. Răzvan Marin, România