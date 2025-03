FCSB - Manchester City 0-5. Sergio „Kun” Aguero (36 de ani), fost atacant important al „cetățenilor”, și-a amintit de prestația avută în manșa tur a „dublei” din Liga Campionilor, play-off-ul ediției 2016/17.

Argentinianul a marcat trei goluri și a ratat două penalty-uri.

Diagnosticat cu aritmie cardiacă, Sergio Aguero și-a anunțat retragerea din fotbal la 33 de ani, pe 20 noiembrie 2021.

FCSB - Manchester City 0-5 . Sergio Aguero: „Am irosit două penalty-uri , dar am terminat cu un hat-trick ”

Trei ani și jumătate mai târziu, atacantul sud-american vorbește despre cele zece sezoane petrecute la Manchester City. Și-a amintit și de un meci cu FCSB, în care a jucat un rol esențial.

„Jucam în Champions League cu Steaua București (n.r. - FCSB). Am avut un penalty, am șutat și am ratat. Am mai primit o lovitură de la 11 metri și am ratat iar.

Am irosit două penalty-uri în 10 minute, însă am încheiat meciul cu un hat-trick” , a declarat Aguero într-un dialog cu Ibai Llanos, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Spania.

260 de goluri a marcat Sergio „Kun” Aguero în cele 390 de meciuri disputate în tricoul lui Manchester City (2011 - 2021). A livrat și 64 de pase decisive.

FCSB, înfrângere dureroasă în fața lui Manchester City: Doar Dinamo București și spectacolul lui Aguero

Acceptată direct în turul trei preliminar, FCSB a eliminat-o pe Sparta Praga, însă a avut ghinionul de a da în play-off peste Manchester City, echipă pe care Pep Guardiola o preluase în urmă cu 47 de zile.

Înainte de startul partidei, roș-albaștrii au fost victima rivalilor de la Dinamo, care au orchestrat o coregrafie pe întreaga lungime a tribunei a doua, unde a apărut mesajul „Doar Dinamo București” .

Pe teren, arbitrul Daniele Orsato a dictat penalty pentru City în minutul 8, după ce Sulley Muniru l-a faultat în careu pe Raheem Sterling.

Aguero a executat, dar șutul său a fost respins de Florin Niță. Nolito a urmărit mingea, însă a nimerit doar bara transversală.

Sergio Aguero, în FCSB - Manchester City 0-5 (foto: IMAGO)

„Cetățenii” au deschis scorul în minutul 13, când David Silva a înscris cu un șut din interiorul careului.

Orsato a arătat din nou punctul cu var în minutul 21, după ce Gabriel Enache l-a faultat în careu pe Aleksandar Kolarov. Aguero a încercat să se revanșeze, însă a trimis peste poartă.

Aguero și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 41, cu un șut plasat de la marginea careului.

Nolito a făcut 3-0 în minutul 49, după ce l-a driblat pe Niță și a marcat în poarta goală, iar rezultatul final a fost stabilit de același Aguero, care a mai înscris în minutele 78 și 89.

Ulterior, echipa din Premier League s-a impus și pe teren propriu, scor 1-0, după un gol marcat de Fabian Delph ('56).

FCSB - Manchester City 0-5

Au marcat: D. Silva '13, Aguero '41, '78, '89, Nolito '49

D. Silva '13, Aguero '41, '78, '89, Nolito '49 Penalty-uri ratate: Aguero '8, '21

Au evoluat echipele:

FCSB: Niţă - Enache, Tamaş, Toşca, Momcilovic - V. Achim (Bourceanu '46), Muniru (Ov. Popescu '67) - A. Popa, N. Stanciu, Hamroun - Golubovic (A. Tudorie '46)

Niţă - Enache, Tamaş, Toşca, Momcilovic - V. Achim (Bourceanu '46), Muniru (Ov. Popescu '67) - A. Popa, N. Stanciu, Hamroun - Golubovic (A. Tudorie '46) Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf Manchester City: Caballero - Zabaleta (Sagna '70), Otamendi, Stones, Kolarov (Clichy '75) - Fernandinho, Silva - Sterling, De Bruyne (Fernando '80), Nolito - Aguero

Caballero - Zabaleta (Sagna '70), Otamendi, Stones, Kolarov (Clichy '75) - Fernandinho, Silva - Sterling, De Bruyne (Fernando '80), Nolito - Aguero Antrenor: Pep Guardiola