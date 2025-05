„E multă boierie și aroganță la Farul” Gică Hagi și-a certat jucătorii după eșecul cu UTA Arad, de pe teren propriu: „E dureros”

FARUL - UTA 1-2. Gică Hagi a fost vizibil nemulțumit, după ce echipa lui pierdut ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon.

Echipa lui Mircea Rednic s-a salvat, matematic, de la retrogradare.

Gică Hagi, supărat: „Se pare că atât putem”

Gică Hagi a fost vizibil nemulțumit de prestația echipei sale din meciul cu UTA Arad:

„Le-am scris pe tablă la ședință că nu contează cum începi, contează cum termini. E ultima noastră apariție acasă, le-am zis să joace pentru suporteri, să facă totul să câștigăm, era un meci important.

Dar se pare că atâta putem în momentul de față. O să trebuiască să evaluăm și să reflectăm cu cei din conducere, să schimbăm ceva la anul, 100% trebuie.

Când pierzi, taci din gură, mergem acasă. Cam asta e, nimic altceva. Nu le-am zis să joace pentru mine, ci pentru suporteri. Din cinci meciuri acasă am câștigat un meci, cu Buzăul, 1-0 cu un șut pe poartă. Atât! E dureros”.

Gică Hagi: „E multă boierie la Farul. Și multă aroganță”

Antrenorul constănțenilor nu consideră că e un sezon ratat pentru Farul.

„Nu, nu e un sezon ratat. Ce? Noi suntem Farul. Credeți că mereu vom fi campioni sau să ne batem acolo doar că subsemnatul stă pe bancă? Mai depinde de multe alte lucruri. A fost frumos, dar vine și partea mai puțin plăcută de anul ăsta.

E multă boierie la Farul. Multă! Și multă aroganță. Am spus-o, am făcut-o. Sperăm să schimbăm acest lucru și să devenim iar umili, muncitori, o echipă care face ambele faze, așa cum am fost când am câștigat titlul. Atunci jucătorii erau foarte bine, acum...”, a mai spus Gică Hagi, citat de digisport.ro.

Hagi, mesaj pentru jucătorii de la Farul: „Mai multă muncă”

Tehnicianul echipei Farul Constanța nu se gândește încă la barajul pentru Conference League:

„Ce baraj? N-am făcut calcule, nu știu. Mi-e foarte greu să cred că ne vom schimba la față când noi pierdem meci decisiv acasă. S-a jucat pe sute de mii de euro, în fața suporterilor noștri. Ce-o să schimbăm în 3-4 zile? Doar să bagăm mulți tineri.

Trebuie să fim mult mai modești, cu picioarele pe pământ. Muncă multă! Ați văzut ce-a zis Luis Enrique? Știți care e motto-ul lui Hagi? Ați citit cartea? Mă antrenez cum joc și joc cum mă antrenez”.

