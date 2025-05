S-a temut pe final Marius Măldărășanu, după succesul cu Poli Iași: „Puteam fi taxați” + Ce spune despre finala Cupei României

HERMANNSTADT - POLI IAȘI 1-0. Marius Măldărășanu (50 de ani) a vorbit despre evoluția echipei sale din partida cu Poli Iași și are în vizor finala Cupei.

Ianis Stoica a înscris golul decisiv în partida cu Poli Iași, după ce a fost introdus pe teren imediat după pauză. Pentru echipa din Sibiu urmează finala Cupei României, miercuri, cu CFR Cluj.

Măldărășanu: „Locul 8 e aproape garantat”

Antrenorul celor de la Hermannstadt a mărturisit că jocul echipei sale în meciul cu Poli Iași i-a amintit de partida cu Oțelul Galați:

„Cu această victorie, locul 8 este garantat. O să jucăm și o finală de Cupă. Am avut mai multe ocazii, am meritat victoria, dar puteam fi taxați pe finalul partidei. Mă gândeam numai la meciul cu Galați”.

Întrebat dacă este mulțumit de evoluția băieților săi, care au obținut 3 puncte vitale în lupta pentru câștigarea play-out-ului, Marius Măldărășanu a răspuns:

„Satisfacție pentru mine este când câștigăm pe fondul unui joc bun. Am fost bucuros, dar totodată supărat la Galați, unde am făcut o primă repriză execrabilă, dar am câștigat cele 3 puncte.

Fiecare echipă are presiunea ei. Iași vrea să se îndepărteze de baraj, noi vrem să câștigăm play-out-ul. Se poate întâmpla la fel, ai la 3 zile finala Cupei, la 3 zile meciul de la Botoșani. Sunt presiuni”.

Măldărășanu, cu gândul la Cupă: „Vreau să ne bucurăm de această finală”

Măldărășanu își dorește să câștige Cupa României și își avertizează jucătorii:

„Vreau să ne bucurăm de această finală. Așa le voi spune baieților. Finalele se câștigă, nu doar se joacă. Chiar dacă ei au un istoric cu trofee multe, analizele tuturor cred că arată că sunt șanse 50/50”, a spus Măldărășanu la Prima Sport.

