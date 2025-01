Conceicao, un car de nervi  Antrenorul lui AC Milan, după remiza cu Cagliari: „Cea mai proastă repriză din cariera mea” + A indicat marea problemă a fotbalului italian

Sergio Conceicao (50 de ani), antrenorul echipei AC Milan, s-a declarat foarte dezamăgit de prestația jucătorilor săi din prima repriză a meciului cu Caglari, scor 1-1: „Cele mai proaste 45 de minute din cariera mea”.

Tehnicianul portughez a criticat simulările din Italia: „Strategia adversarului e să se arunce pe jos”.

Conceicao a debutat pe banca rossonerilor în Supercupa Italiei, competiție câștigată după 2-1 cu Juventus și 3-2 cu Inter, însă primul meci ca antrenor în Serie A nu a adus și prima victorie.

AC Milan a deschis scorul prin Morata ('51), iar Cagliari a egalat prin Zortea ('55). La oaspeți, Răzvan Marin a intrat pe teren în minutul 81 al partidei de pe San Siro.

AC MILAN - CAGLIARI 1-1. Sergio Conceicao: „Cea mai proastă primă repriză din cariera mea”

„ Mă așteptam la mult mai mult, pe toate planurile. De când sunt antrenor, adică de 13 ani, dacă ar fi să compar calitatea acestui grup cu ceea ce am văzut pe teren, a fost cea mai slabă primă repriză pe care am văzut-o vreodată.

A doua repriză a fost mai bună. Înțeleg că în Italia strategia adversarului este să se arunce pe jos, dar arbitrul trebuie să acorde mai mult de cinci minute de prelungire.

Nu este o scuză, fiecare dintre noi trebuia să facă mai mult, dar anumite lucruri trebuie să le spun pentru că le simt”, a declarat Conceicao pentru Sky Sport, citat de gazzetta.it.

8 este locul ocupat de AC Milan în clasamentul din Serie A, cu 28 de puncte adunate din 18 meciuri. Liderul Napoli are 44 de puncte (19 partide).

Sergio Conceicao: „Atacanții mei trebuie să joace mai simplu”

Conceicao i-a avut în primul „11” pe Alvaro Morata, Rafael Leao, Christian Pulisic. Oricare poate decide un meci pe cont propriu, însă antrenorul s-a declarat deranjat de calitatea folosită mult prea des de jucătorii săi ofensivi.

„ Atacanții mei sunt altruiști și îmi place asta. Uneori trebuie să joace mai simplu, se pare că întotdeauna trebuie să facă atingerea magică. Fotbalul este simplu.

Am făcut totul așa cum ne-am pregătit. Ne-a lipsit un pic jocul în benzi, iar când am făcut asta am fost un pic prea staționari. Problemele au fost mentale și fizice.

Unele momente ale jocului nu mi-au plăcut deloc. Eu, împreună cu ei, trebuie să ieșim din această situație. Dacă vom deveni mai exigenți înainte de meci, vom fi mai exigenți și în timpul jocului”, a mai spus Conceicao.

Rafael Leao: „Meritam mai mult”

Rafael Leao, starul lui Conceicao, consideră că AC Milan trebuia să câștige. A vorbit și despre schimbările care au apărut odată cu sosirea conaționalului său pe banca tehnică.

„Am vrut să câștigăm și să urcăm în clasament. Cred că prima repriză a fost puțin ciudată, a doua a fost mai bună. Am marcat, apoi ne-au prins pe contraatac. Meritam mai mult pentru ceea ce am creat.

Conceicao a adus dorința de a fi mereu în jumătatea adversă de teren, cu mingea la picior. Noi încercăm mereu să îi împingem mai în spate.

El și-a pus ideile, acum depinde de noi, jucătorii, să înțelegem exact cum să le interpretăm. Întotdeauna mă lasă liber, restul este să simți jocul și să înțelegi unde să mergi pe teren”, a afirmat Leao.