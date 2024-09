FCSB - UTA 2-0. Siyabonga Ngezana (27 de ani) a vorbit despre victoria echipei sale și primul său gol în Liga 1.

Sud-africanul spune că nu se gândește la plecarea de la FCSB.

Fundașul central al campioanei României a deschis scorul în minutul 16, în timp ce Alexandru Băluță a închis tabela în minutul 87.

FCSB - UTA. Siyabonga Ngezana: „O să stau până Gigi spune că e OK”

Desemnat „omul meciului”, Ngezana a tras primele concluzii și a transmis când o va părăsi pe FCSB.

„Mulțumesc celor de la FCSB că mi-au oferit șansa să vin să joc în România. Nu a fost un meci ușor, mă bucur că nu am primit gol și că am marcat. Am avut multe meciuri pe care le-am jucat în Europa și nu ne-am concentrat pe campionat. Cred că ar trebui să construim pe acestă victorie.

Mereu apar la faze fixe, nu mai știu când am marcat, dar e bine când marchezi. Sunt fericit și pentru că nu am primit gol.

Sunt foarte multe jocuri și este foarte binevenită această pauză. Era clar că trebuie să începem să acumulăm mai multe puncte în campionat. Staff-ul face o treabă foarte bună, nu poți să joci mereu cu același prim «11»”, a declarat Ngezana la Digi Sport.

O să stau până Gigi spune că e ok și pot să plec. Încerc să dau mereu cât pot. Asta e meseria noastră, dar acum mă bucur pentru echipa noastră că a obținut toate cele trei puncte. Siyabong Ngezana

Siyabonga Ngezana: „Trebuie să jucăm cât mai bine”

Mare fan Premier League, Ngezana a transmis că s-a bucurat în momentul în care a văzut că FCSB a picat cu Manchester United în Europa League. Totodată, fundașul roș-albaștrilor a transmis că atât el cât și coechipierii săi trebuie să se antreneze din greu pentru a fi la nivelul „diavolilor”.

„Manchester United este echipa pe care o susțin în Premier League. Trebuie să începem să jucăm cât mai bine, să ne pregătim și poate vom obține ceva”, a spus Siyabonga Ngezana.