„Ca pe vremea Victoriei” Sorin Cârțu acuză arbitrajul, după înfrângerea cu FCSB: „Mă simt abuzat”

FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a acuzat dur arbitrajul după înfrângerea echipei din Bănie.

Sorin Cârțu este de părere că „centralul” partidei, Marian Barbu i-a dezavantajat pe olteni pentru că nu l-a eliminat pe Siyabonga Ngezana, în finalul primei reprize, în urma duelului cu Safira.

Ulterior, fundașul sud-african a văzut cel de-al doilea cartonaș galben, implicit pe cel roșu, în minutul 90+1.

Cârțu îl acuză pe Barbu că i-a protejat pe cei de la FCSB, dar recunoaște că echipa antrenată de Mirel Rădoi nu s-a ridicat la miza partidei, locul 1 la finalul sezonului regulat.

FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA. Sorin Cârțu: „Mă simt abuzat”

„Sunt supărat de rezultat. O primă repriză de nerecunoscut, noi am așteptat altceva de la această partidă și am fi vrut să vedem altceva. Ce am văzut în prima repriză... una dintre cele mai modeste prestații din aceste 30 de etape.

Niciodată nu i-am văzut atât de timorați, complexați, speriați. Astea sunt considerațiile mele, nu am vorbit cu Mirel. Sunt convins că au pregătit altceva și așteptau altceva.

Senzația a fost că nu suntem pregătiți pentru un meci de o asemenea importanță, de a juca pentru locul 1. Dacă vrei să te bați pentru locul 1 trebuie să joci într-o altă manieră.

Mi s-au părut marcați și de deciziile «Barbului» (n.r. arbitrul partidei).

L-am făcut substantiv. Omul a venit pe stadion și tot ceea ce a făcut în prima parte... dacă vor să facă ceva și să îndeplinim obiectivele trebuie să treacă peste toate deciziile și toate șicanele.

De 3 partide este incredibil ce se întâmplă cu această echipă. Este un abuz, mă simt abuzat de ceea ce se întâmplă.

Nu pot să nu leg evoluția de lucrul ăsta. Sunt dezamăgit, aș fi vrut o ripostă mult mai contondentă, să ne apărăm posibilitatea de a urca pe locul 1.

Nu pot să nu mă uit și la lucrurile astea, la galbenele pe care ni le-a dat imediat. Pot să compar prestația asta cu ce se arbitra pe vremuri cu Victoria, venea și îți zicea direct că astăzi nu este ziua ta.

Asta a creat o irascibilitate. Ați văzut, Rădoi, care nu este un tip care să comenteze, a primit cartonaș galben. Să ai astfel de faulturi și să le treci cu vederea și să îi dai galben lui Mitriță că a protestat... e ceva deranjant să vezi toate prejudiciile astea care se întâmplă în ultimul timp.

Eu am mai avut niște comentarii cu x, cu y, și mă întrebau cine cred că o să arbitreze. Am zis că o să vedem, dar am zis că o să vină cineva care să compenseze ce li s-a întâmplat lor etapa trecută. Am gândit că o să le dea un arbitru ca să îi acopere. Pe Barbu când îl văd îl asociez cu o anumită simpatie. Din punctul meu de vedere, nu a fost ales întâmplător.

Vreau și eu o explicație pentru faza din minutul 40 și cea din minutul 80. Eu îl înțeleg, când șeful lor (n.r. Kyros Vassaras) vine și ne dă niște explicații de parcă suntem tâmpi. Tu crezi că noi nu înțelegem care este o situație în care trebuie să se dea galben?

Era o fază cu Crețu la care a faultat pe 16 metri. Bă parcă își cerea scuze că a trebuit să dea fault. Sunt mâhnit, aș fi vrut să văd o altă atitudine”, a spus Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro.

Cârțu nu se dezminte

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, a avut o nouă reacție suburbană după ce a văzut că arbitrul nu îl elimină pe Ngezana.

Camerele TV l-au surprins în timp ce îl înjura: „Să-mi bag p*** în mă-ta!”.

Reacția vine la o lună de la incidentele de la Craiova - U Cluj, 1-0, când l-a înjurat grosolan pe Andrei Artean, mijlocașul ardelenilor.

Acesta a primit doar un avertisment din partea LPF și o amendă sportivă de 6.800 de lei.

VIDEO cu golul lui Adrian Șut din FCSB - Universitatea Craiova