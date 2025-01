Scandal în Spania Căpitanul Mallorcăi, în război cu federația după incidentele de la Supercupă: „Soția mea știe când e hărțuire și când nu ”

Dani Rodriguez, căpitanul echipei Mallorca, a reacționat dur după declarațiile președintelui Federației Spaniole de Fotbal, Rafael Louzán.

Rafael Louzan l-a scandalizat pe fotbalist cu o declarație referitoare la incidentul de hărțuire sexuală în care au fost implicate soțiile jucătorilor Dani Rodriguez și Dominik Greif în Arabia Saudită după semifinala Supercupei Spaniei cu Real Madrid, scor 0-3.

Dani Rodriguez, atac la președinte: „Este josnic”

Dani Rodriguez, căpitanul echipei Mallorca, i-a răspuns dur președintelui Federației Spaniole de Fotbal, Rafael Louzán.

Șeful fotbalului iberic a vorbit despre cazul de hărțuire sexuală de la Jeddah, din Supercupa Spaniei, ale căror victime au fost soțiile jucătorilor Mallorcăi, Dani Rodriguez și Dominik Greif.

Potrivit martorilor, partenerele celor doi fotbaliști „au fost atinse și fotografiate fără consimțământ”.

„Femeile (n.r. - soții jucătorilor Dani Rodriguez și Dominik Greif) au confundat un caz de hărțuire cu unul de copleșire”, este afirmația cu care președintele Rafael Louzán l-a scos din minți pe Dani Rodriguez.

„Mi se pare josnic . Știm cu toții de ce a făcut această declarație.

Îi este teamă să nu piardă un venit important. Faptul că valorile oamenilor nu sunt puse înaintea oricărei sume de bani este ceea ce condamn cel mai mult .

Soția mea are aproape 40 de ani și știe când este «copleșită» și când cineva îi atinge fundul”, a fost răspunsul lui Dani Rodriguez.

De asemenea, spaniolul a criticat și faptul că Mallorca nu a condamnat incidentele: „Este o altă dezamăgire care mă întristează profund. După șapte ani petrecuți la club, cu toată creșterea care s-a produs, vorbim mereu despre cum suntem o familie și iată ce s-a întâmplat. Este incredibil că nu au spus nimic. Trebuie să vorbesc când Mallorca nu acționează bine, dar asta nu înseamnă că sunt lipsit de respect față de cineva”.

Soțiile fotbaliștilor Dani Rodriguez și Dominik Greif, hărțuite după Mallorca - Real Madrid 0-3

„A fost foarte complicat. Am mers cu copiii și n-am avut securitate. Adevărul este că cei din această țară ne-au fotografiat de aproape și ne-au hărțuit. Și pe Natali, soția lui Dominik Greif (n.r. - fotbalist la Mallorca), la fel.

Am mers în grup, cu tot cu organizatori și restul, dar nu am putut face nimic. Am ajuns la autobuz cum am putut mai bine, asta e tot”, a explicat Palavra la Esports IB3, citată de Marca.

🤬"Ens han assetjat"



🗣️Cristina Palavra, dona de Dani Rodríguez, parla de la desagradable situació que han viscut els familiars dels jugadors del Mallorca durant el partit. pic.twitter.com/Ecgll6NoF6 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 9, 2025