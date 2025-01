Soțiile fotbaliștilor Dani Rodríguez (36 de ani) și Dominik Greif (27 de ani) de la Mallorca au fost hărțuite de un grup de bărbați în Arabia Saudită, după înfrângerea din semifinala Supercupei Spaniei cu Real Madrid, scor 0-3.

Un martor a confirmat: „Au fost atinse și fotografiate fără consimțământ”, iar Rodriguez a criticat Federația Spaniolă de Fotbal.

Cristina Palavra, soția lui Dani Rodriguez, fotbalist la Mallorca, a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat în tribunele stadionului „King Abdullah” din Jeddah (Arabia Saudită).

Soțiile fotbaliștilor Dani Rodriguez și Dominik Greif, hărțuite după Mallorca - Real Madrid 0-3

„A fost foarte complicat. Am mers cu copiii și n-am avut securitate. Adevărul este că cei din această țară ne-au fotografiat de aproape și ne-au hărțuit. Și pe Natali, soția lui Dominik Greif (n.r. - fotbalist la Mallorca), la fel.

Am mers în grup, cu tot cu organizare și restul, dar nu am putut face nimic. Am ajuns la autobuz cum am putut mai bine, asta e tot”, a explicat Palavra la Esports IB3, citată de Marca.

🤬"Ens han assetjat"



🗣️Cristina Palavra, dona de Dani Rodríguez, parla de la desagradable situació que han viscut els familiars dels jugadors del Mallorca durant el partit. pic.twitter.com/Ecgll6NoF6 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 9, 2025

Rușinos!!!! Te duci să te bucuri de un meci de fotbal cu familia ta și... unde este organizarea RFEF (n.r. - Federației Spaniole de Fotbal). Nu este vorba numai despre bani aici. Dani Rodriguez, Real Mallorca

Un martor confirmă: „Ne-au pălmuit peste ceafă, femeile au fost atinse”

Pere, un fan al echipei Real Mallorca care a călătorit în Arabia Saudită, a vorbit despre hărțuirea la care a fost supus după semifinala din Supercupei Spaniei.

„Eram foarte puțini fani ai echipei Real Mallorca și nu au avut grijă de noi, nu ne-au protejat.

Ne-au amestecat cu fanii de acolo... și, pe tot parcursul meciului, mulți dintre ei ne-au deranjat, și-au bătut joc de noi, au deranjat și provocat copiii și persoanele în vârstă.

A fost foarte neplăcut, dar cel mai rău lucru a fost că la sfârșitul meciului, pe drumul de la tribune la autobuz, sute de oameni strigau la noi și ne provocau.

Ne-au fotografiat fără acordul nostru, ne-au pălmuit peste ceafă....

A fost foarte neplăcut, dar cel mai rău lucru a fost ceea ce au suferit femeile. Au fost atinse. Le-au făcut fotografii fără consimțământ... Da... atingeri”, a denunțat Pere, la microfonul Cadena COPE.