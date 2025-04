DINAMO - CRAIOVA 0-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația oltenilor de pe Arena Națională și a vorbit despre șansele la titlu ale echipei sale.

Atacantul Craiovei a deschis scorul pentru olteni în minutul 53 și i-a pasat decisiv la reușita lui Alex Mitriță din minutul 62.

DINAMO - CRAIOVA. Ștefan Baiaram: „Avem șanse la titlu”

„Mă bucur că am câștigat. Am făcut un joc foarte bun într-o deplasare grea. Mergem acasă fericiți. Nu ne-am gândit că va fi ușor când am văzut echipa lor de start. Au jucători de calitate. Important a fost că nu le-am dat spații și ocazii de a înscrie.

Am multe goluri marcate din centrări ale lui Mitriță. Avem o conexiune bună. Aduce mingea foarte bine în careu.

Mai avem multe meciuri de jucat. Sperăm să o ținem tot așa. Urmează o deplasarea foarte grea la U Cluj, unde vrem să câștigăm. Avem șanse la titlu. Avem jucători cu experiență în echipă, fotbaliști de echipă națională. Am meritat pe deplin să câștigăm”, a declarat Ștefan Baiaram, la Digi Sport.

În urma victoriei cu Dinamo, Universitatea Craiova se află pe locul secund în play-off, la 3 puncte de FCSB, liderul clasamentului, cu 36 de puncte.

De cealaltă parte, „câinii” sunt pe locul 5, cu 29 de puncte.

VIDEO. Golul lui Alex Mitriță

Citește și