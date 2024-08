Stefanos Tsitsipas (25 ani, #11 ATP) a anunțat că nu va mai fi antrenat de Apostolos Tsitsipas (56 ani), tatăl său.

Jucătorul din Grecia a luat această decizie după înfrângerea surprinzătoare suferită în fața japonezului Kei Nishikori (34 ani, #576 ATP), joi, în turul doi al turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal.

Apostolos l-a antrenat pe Stefanos încă din copilărie, dar meciul pierdut în fața lui Nishikori (4-6, 4-6) a fost cea care a pus capăt colaborării dintre tată și fiu.

Japonezul a suferit numeroase accidentări în ultimii ani și nu a mai reușit să revină la cel mai înalt nivel (cel mai sus a fost pe locul 4, în 2015).

Stefanos Tsitsipas, dezamăgit de tatăl său: „Merit un antrenor care să mă asculte”

Tsitsipas și tatăl său s-au certat în timpul partidei, din cauza unei probleme legate de corzile rachetei lui Stefanos, iar grecul i-a cerut tatălui său să părăsească arena.

Nervos după înfrângere, Stefanos s-a declarat „foarte dezamăgit” de Apostolos.

„Am nevoie și merit un antrenor care să mă asculte și să audă feedback-ul meu ca jucător. Tatăl meu nu a fost foarte inteligent sau foarte bun la gestionarea acestor situații” , a spus Tsitsipas după înfrângerea de joi.

aproape 5 ani a petrecut Tsitsipas în Top 10 ATP (martie 2019 - ianuarie 2024). Cel mai sus a fost pe locul 3 mondial (august 2021).

Stefanos Tsitsipas nu va mai fi antrenat de Apostolos: „Prefer să-l păstrez în rolul de tată”

La o zi distanță, Tsitsipas a postat un mesaj prin a explicat că regretă că a reacționat astfel și a anunțat oficial despărțirea de tatăl său.

„Cu inima grea vă informez că colaborarea mea cu tatăl meu ca antrenor a luat sfârșit. Prefer să-l păstrez pe tatăl meu în rolul său de tată, și numai ca tată.

Filosofia ne învață că înțelepciunea vine prin înțelegerea limitelor noastre și prin recunoașterea greșelilor noastre. În cazul meu, mi-am dat seama că am greșit vorbindu-i tatălui meu așa cum am făcut-o.

Tenisul nu este doar un meci, o lovitură sau o performanță de câteva secunde. Este o călătorie lungă, plină de emoții, presiune și așteptări.

În acel moment de frustrare, au existat multe greșeli și erori din partea antrenorului și a tatălui meu. Ca introvertit, am tendința de a-mi reține emoțiile și de a le acumula până când ajung într-un punct de explozie. Mă consider răbdător, așa că faptul că am reacționat astfel m-a șocat”, a scris Tsitsipas.

11 titluri ATP are Stefanos Tsitsipas în palmares, cel mai important fiind obținut la Turneul Campionilor 2019. A pierdut 18 finale (2 de Grand Slam - Roland Garros 2021 și Australian Open 2023).

„Trebuie să lăsăm acest capitol să se încheie”

Stefanos a confirmat că tatăl său va continua să călătorească cu el. Grecul nu a precizat încă cine îi va lua locul lui Apostolos.

„Tatăl meu va continua să călătorească cu mine și va fi acolo să mă susțină și să mă ajute în afara terenului, așa cum mi-am dorit întotdeauna. I-am încredințat tatălui meu rolul de antrenor timp de atâția ani și consider că parteneriatul nostru a fost unul de succes.

Nu sunt sigur cine îi va lua locul și nu sunt încă în măsură să decid. Ceea ce știu este că este timpul să lăsăm acest capitol și această etapă să se încheie și să încercăm să scriem unul nou. Amândoi am fost de acord cu asta și sperăm să ne concentrăm mai întâi pe latura noastră umană, apoi pe restul.

Să-mi accept greșelile și să încerc să mă îndrept face parte din drumul meu ca sportiv și vă asigur că voi continua să muncesc din greu pentru a mă îmbunătăți, atât pe teren, cât și în afara lui.

Sper ca această experiență să fie o lecție pentru mine și pentru toți cei care se luptă să găsească echilibrul potrivit în viața lor ”, a concluzionat Tsitsipas.

