Perica, 5 goluri în 10 meciuri Atacantul lui Dinamo le răspunde contestatarilor : „Am marcat de două ori, să fim siguri de victorie”

U CLUJ - DINAMO 2-4. Stipe Perica (29 de ani), atacantul „câinilor”, le-a răspuns celor care l-au criticat în ultima perioadă: „Am marcat de două ori, ca să fim siguri de victorie”.

Astrit Selmani (27 de ani) a anunțat care este obiectivul său: „Să ajungem în TOP 3”.

Perica și Selmani au marcat trei dintre cele patru goluri ale lui Dinamo în victoria cu Universitatea Cluj, prima din play-off.

Calitățile lui Perica au fost puse la îndoială după ratarea uriașă din derby-ul cu FCSB, însă croatul a răspuns pe teren: a înscris două goluri în meciul cu U Cluj.

„Nu este un rezultat neașteptat, știam că avem o echipă bună, n-am ajuns în play-off printr-un accident, avem mulți jucători de calitate.

Puteam și să nu câștigăm, dar știam că trebuie să facem mai mult decât am făcut în meciurile precedente.

Îi înțeleg pe contestatari, nu mai am 20 de ani, am făcut o greșeală în meciul cu FCSB, am ratat o ocazie mare, îmi rămâne doar să intru pe teren și să arăt ce pot, să-i fac fericiți pe suporteri”, a declarat Perica la Digi Sport.

Dinamo pierduse prcedentele trei meciuri în care Perica a marcat. Croatul s-a asigurat că acest lucru nu se va repeta și pe Cluj Arena.

„Am înscris de două ori, ca să fim siguri de victorie. Eu găsesc motivație în a fi sănătos, capabil să joc, să arăt de ce sunt în stare. Uneori e bine, uneori nu, dar mereu încercăm să dăm tot ce avem mai bun”.

5 goluri a marcat Stipe Perica în primele 10 meciuri disputate în tricoul lui Dinamo.

Astrit Selmani: „ Ne-am dori să ajungem în TOP 3”

Selmani, care a înscris după mai bine de o lună, a anunțat care este obiectivul „câinilor” în acest play-off.

„Ne-au lipsit mulți jucători, este o situație nebună, facem ce putem, nu e ușor. Avem un grup bun de jucători. În repriza a doua ne-am apărat bine, nu au avut ocazii, a fost bine.

Încercăm să ne motivăm să fim cea mai bună versiune a noastră, am avut și ghinion în ultimele meciuri. Am venit să câștigăm cele trei puncte, am făcut-o.

Ne-am dori să ajungem în Top 3, acolo vrei să fii, este un moment bun pentru club, ne dorim primele trei locuri, aceasta este prima victorie.

Încerc să mă adaptez cât pot, să dau tot ce pot, iar astăzi mingea a intrat”, a spus Selmani la Digi Sport.