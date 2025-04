Ange Postecoglou (59 de ani) e convins că cineva din interiorul lui Tottenham dezvăluie informații despre situația clubului.

Antrenorul pune evoluția slabă din acest sezon și pe seama acestor „scurgeri” de informații.

Postecoglou e convins că cineva din club divulgă informații, întrucât acestea sunt mult prea precise în privința accidentărilor și situațiilor medicale.

Ange Postecoglou, convins că există o scurgere de informații din interiorul lui Tottenham

Tehncianul londonezilor susține că problema a început încă din anul precedent.

„A început anul trecut. Am crezut că am rezolvat din timp probleme, dar încă mai apare în anumite momente. Mereu am spus, cu informațiile medicale sunt foarte, foarte atent.

Încerc să țin cercul de informații destul de strâns. Nu înțeleg de ce oamenii fac asta, mai ales dacă sunt în tabăra noastră.

Chiar dacă în fotbal fiecare e liber să facă ce vrea cu anumite informații, sunt totuși foarte atent în ceea ce privește fișele medicale și câte informații oferim de fapt cu privire la anumite lucruri.

Uneori, jucătorii nu doresc ca informația să fie dezvăluită, este atât simplu. Faptul că informația iese este inacceptabil. Cred că am avut destule provocări, nu e nevoie să o adăugăm și pe asta. Ne vom ocupa de asta pe plan intern”, a declarat Postecoglou, potrivit bbc.com.

Ange Postecoglou: „Cred că este o chestie culturală”

Antrenorul crede că aceste dezvăluiri ale informațiilor au legătură și cu noua cultură pe care el încearcă s-o implementeze la Tottenham.

„V-ați dori să credeți că toată lumea din tabăra noastră lucrează mai degrabă cu noi decât împotriva noastră.

Cred că este o chestie culturală. Încerc să creez o cultură a succesului și nu cred că echipele de succes se comportă astfel.

Nu doar eu încerc asta, ci și ceilalți oameni din club încearcă să schimbe și încearcă să aducă clubul într-un punct în care există o mentalitate și o identitate puternică.

Dacă știți oameni care oferă informații sensibile, în special pe frontul medical sau pe cel tactic, atunci trebuie să o spuneți”, a atras atenția Ange Postecoglou.

