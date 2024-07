Dan Șucu a făcut declarații interesante azi, la conferința de prezentare a noului președinte, Viorel Moldovan

Patronul l-a criticat pe fostul conducător al clubului, Daniel Niculae, pentru că a fost prea moale

Emoționat, Moldo-gol și-a citit discursul de pe foaie

Rapid se schimbă din temelii în intersezon. Mai întâi a fost anunțat noul antrenor - nord-irlandezul Neil Lennon. Apoi, modificări consistente la nivel de lot, care vor continua și în săptămânile următoare. Și, nu în ultimul rând, o nouă conducere executivă.

Principalul acționar al giuleștenilor, Dan Șucu, a explicat ieri acest reset major al clubului.

"Rezultatele din ultimele 10 etape și faptul că nu ne-am îndeplinit obiectivul, astea sunt inacceptabile. Obiectivele sunt obiective și trebuie realizate! Eu îmi respect toate promisiunile pe care le fac și lucrez doar cu oameni care își respectă promisiunile făcute”, a spus Șucu, în conferința de presă organizată pentru prezentarea noului președinte, Viorel Moldovan.

Dan Șucu a alternat momentele când îl critica pe fostul președinte, Daniel Niculae, fără a-i pronunța numele cu declarațiile explicite și laudative.

Nu vreau să văd pe cineva în fața mea care în loc să vină cu soluții vine cu motive pentru care nu se poate face ceva. Asta funcționează în toate segmentele în care lucrez Dan Șucu, despre motivele renunțării la președintele Daniel Niculae

„Daniel Niculae este un om excepțional. A făcut multe lucruri bune aici și va mai lucra cu noi la un moment dat", a spus Șucu.

Și a continuat: "Nu este în obișnuința noastră să ne spălăm lucrurile în public. Dar un lider nu poate să fie un băiat bun. Una e să fii corect, alta e să fii bun”, cu referire evidentă la Nico, foarte apropiat în mandatul său atât de galerie, cât și de vestiar.

Cu ce se va ocupa Viorel Moldovan la Rapid?

Șucu l-a elogiat apoi pe Viorel Moldovan, cel care va prelua funcția de președinte al FC Rapid.

„Domnul Moldovan întruchipează ce apreciez cel mai mult, e competent, luptător, ambițios, determinat, pasionat, dar în același timp integru din punct de vedere moral. E un om serios, care impune respect”.

Care vor fi, mai exact, atribuțiile lui Viorel Moldovan? A explicat to patronul: „Rapid e organizat în două departamente independente, care se susțin unul pe celălalt. Cel de bussines și cel sportiv/tehnic, care, într-un final, este baza. Departamentul tehnic și sportiv e coordonat de Viorel Moldovan. Dânsul se bazează pe Daniel Sandu și Vasile Maftei, pe partea juvenilă.”

Sub aripa lui Moldovan va intra și zona de media, coordonată de Lucian Ionescu. „Domnul Moldovan își va folosi și aptitudinile căpătate în platoul de televiziune, va coordona și ce înseamnă partea de comunicare a clubului. Plus partea de reprezentare în ceea ce înseamnă relația cu fanii și FRF. Mie îmi va rămâne doar relația cu Liga, care a patronatul echipelor din Superliga. Nu se va plictisi. Bine ai venit, Viorel!”, a concluzionat Șucu.

La rândul său, Viorel Moldovan a fost foarte emoționat la conferința de prezentare, citindu-și discursul de pe o foaie.

Comisarul Moldovan, emoționat la prezentare

Viorel Moldovan a citit de pe foaie câteva vorbe, pentru că "am prea multe idei în cap, nu vreau să le încurc".

„Este o onoare pentru mine să fiu la Rapid. Am trăit aici experiențe ca jucător, director sportiv și antrenor, iar acum mă aflu în fața unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri grele, dar și frumoase. Știu că în Giulești există vorba «rapidist născut, nu făcut». E important în primul rând să simți și să dai totul pentru echipă. Eu asta am făcut și ca jucător, și ca antrenor”, a spus Moldovan.

Viorel Moldovan s-a arătat impresionat de stabilitatea financiară a clubului condus de Dan Șucu și Victor Angelescu.

”Nu pot uita că în urmă cu 10 ani, când am plecat, clubul se afla în sărăcie. Știu că nu îi place domnului Șucu acest cuvânt, de azi îl eliminăm ".

El a încheiat cu mulțumiri adresa lui Daniel Niculae "pentru ceea ce a reușit aici” și suporterilor "fără de care Rapid ar fi un club oarecare".