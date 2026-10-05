Pep revine în Anglia Motivul pentru care Guardiola vrea să fie pe stadion la meciul Manchester City - PSG

Pep Guardiola (55 de ani), fostul antrenor al lui Manchester City, ar urma să revină pe Etihad Stadium pe 14 octombrie, pentru partida cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor.

Motivul pentru care fostul tehnician al „cetățenilor” vrea să fie prezent la meci, în rândurile de mai jos.

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Spaniolul a plecat de la City în această vară, după zece ani pe banca echipei. În această perioadă, a câștigat șase titluri în Premier League. Tot el a adus clubului primul trofeu din UEFA Champions League.

Guardiola vrea să fie prezent la Manchester City - PSG

Spaniolul vrea să fie prezent la primul meci disputat de City pe teren propriu după verdictul din cazul privind încălcarea regulamentului financiar al Premier League, pentru a-și arăta sprijinul față de fostul său club.

Gruparea de pe Etihad a fost găsită vinovată săptămâna trecută, pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința fair-play-ului financiar.

Guardiola le-ar fi transmis unor oficiali ai lui Manchester City că își dorește „să fie alături de oamenii săi” în această perioadă, conform express.co.uk.

Manchester City - Paris Saint-Germain este programat miercuri, 14 octombrie, de la 22:00, pe Etihad Stadium, în etapa a doua din Liga Campionilor.

1 miliard de euro este suma pe care Manchester City ar fi „mascat-o” printr-o serie de „contracte fictive” încheiate cu diverși parteneri între sezoanele 2009-2010 și 2017-2018

Manchester City contestă decizia și susține că nu a încălcat regulamentul. Clubul a făcut apel, iar cazul urmează să fie reanalizat.

După anunțarea verdictului, fostul antrenor a transmis un mesaj în care a declarat că este alături de club.

„Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City să știe că sunt aici, mai mult ca niciodată.

Sunt, am fost mereu și voi fi întotdeauna alături de clubul meu, de proprietar, de președinte, de Ferran (n.r. - Soriano, directorul executiv), de jucători, de staff, de Enzo (n.r. - Maresca, antrenorul) și de voi, suporterii noștri speciali.

Vreau să fie clar: vom trece împreună peste asta. Vă iubesc pe toți”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

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