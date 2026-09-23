„Jucătorii să facă ce le-a zis Hagi!”  Fostul component al Generației de Aur, înainte de debutul României în Liga Națiunilor: „Asta e important”

Tibor Selymes (56 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a vorbit despre viitoarele meciuri ale României din Liga Națiunilor, sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani).

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România își va începe parcursul în Liga Națiunilor vineri, în deplasare, cu Suedia. Acesta este și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

Tibor Selymes: „Fără atitudine și fără dăruire nu ai cum să reușești”

Într-un dialog cu GOLAZO.ro, Tibor Selymes a subliniat valoarea adversarilor României din Liga Națiunilor și a explicat ce trebuie să facă jucătorii naționalei pentru a obține rezultate pozitive.

„Sunt meciuri foarte grele pentru că din echipele astea cu care jucăm două au fost la Campionatul Mondial (n.r. - Suedia și Bosnia). Și Polonia, care este o echipă foarte puternică. Deci avem o grupă extrem de puternică.

Nu o să ne fie ușor, dar sper că jucătorii să poată să facă exact ceea ce le-a zis Hagi. Și atunci cred că o să avem șansă să ne batem cu ei.

Dacă sunt motivați și au mentalitatea pe care trebuie să o aibă jucătorii, dacă vor să câștige și au dorința asta de a munci, atunci eu cred că șansele sunt mai mari. Dacă nu, ne va fi extrem de greu.

Fără atitudine și fără dăruire nu ai cum să reușești, mai ales dacă întâlnești o echipă mai valoroasă”, a declarat Tibor Selymes.

Eu cred că și noi am început să avem câțiva jucători valoroși, dar trebuie să demonstrăm asta și pe teren. Fotbaliștii trebuie să pună ideile lui Gică în practică. Tibor Selymes, pentru GOLAZO.ro

Tibor Selymes, despre Hagi: „Trebuie să-i dăm credit și să-i oferim încredere”

Pentru România urmează o perioadă destul de încărcată, cu 4 meciuri în 11 zile, dar fostul fundaș al echipei naționale își pune încrederea în selecționerul Gheorghe Hagi.

„Eu cred că avem un lot bun. Hagi i-a urmărit pe cei care sunt în formă acum. El îi urmărește și știe ce vrea să joace echipa. Acum depinde cum a gândit el perioada asta, care va fi una grea pentru echipa națională.

Dar eu îl cunosc pe Gică și știu că va gândi fiecare amănunt. Trebuie să-i dăm credit și să-i oferim încredere și sperăm să ducă până la bun sfârșit aceste meciuri”.

46 de selecții a strâns Tibor Selymes pentru naționala României

Tibor Selymes consideră că jocul României nu trebuie să se bazeze pe un singur fotbalist:

„Aș prefera să văd că funcționează echipa, asta e cel mai important. Trebuie să ai jucători care trebuie să facă diferența la 20 de metri distanță de poartă. Dar ca să ajungi acolo trebuie să funcționezi ca echipă.

Eu aș vrea să văd cum funcționăm ca echipă. Trebuie să faci presiune cu toată echipa în careul advers. Sunt foarte curios ce va fi”.

Selymes, despre Denis Drăguș: „Putea să ajute echipa națională”

Tibor Selymes a comentat și absența lui Denis Drăguș de la următoarele meciuri ale României. Atacantul de la FCSB a suferit o entorsă și va lipsi aproximativ 3-4 săptămâni de pe gazon.

„Cred că era un jucător care putea să ajute echipa națională, dar el nu a mai jucat de foarte mult timp (n.r. - înainte să ajungă la FCSB).

Tu dacă nu ai ritm și nu joci la clubul tău, e foarte greu să te adaptezi la echipa națională. E foarte greu să faci față”, a încheiat fostul jucător al echipei naționale.

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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