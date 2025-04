U Cluj - CFR Cluj 1-0 Pas greșit pentru „feroviari” în lupta pentru titlu. Trei puncte între locul 1 și locul 4

U Cluj - CFR Cluj 1-0. Formația lui Dan Petrescu (56 de ani) a ratat șansa de a rămâne pe primul loc și la finalul etapei #2 din play-off.

Blănuță a fost marcatorul unicului gol al partidei, iar „șepcile roșii” rămân în grafic pentru primele poziții.

Partida a început cu CFR Cluj mult mai prezentă în atac, iar în minutul 13 Louis Munteanu semna prima mare ocazie a meciului.

Centrarea de pe partea dreaptă a lui Păun l-a găsit pe atacant în mijlocul careului, în poziție ideală, însă acesta a lovit defectuos și mingea a trecut departe de poartă.

După ce echipa din Gruia a dat senzația că are repriza sub control, golul a picat chiar în poarta lor. În minutul 43, Blănuță deschidea scorul, după o respingere a lui Hindrich în față, în urma unui șut al lui Thiam care i-a pus probleme portarului de la CFR.

Partea secundă a adus-o tot pe CFR în prim-plan, care în continuare nu a reușit să găsească drumul spre gol.

Cea mai mare ocazie a echipei lui Dan Petrescu a venit în minutul 55, când Simao trimitea în bară, cu un șut puternic, după o acțiune pe partea stângă.

Jocul a fost destul de precipitat spre finalul meciului din partea lui CFR, au apărut și tensiunile (foto jos, între Matei Ilie și Lucas Masoero) iar U Cluj a reușit să apere rezultatul cu succes și restrânge la 3 puncte diferența față de liderul Craiova și față de FCSB.

Pentru CFR Cluj, derby-ul de astăzi a fost al treilea consecutiv în care pierde în fața rivalei din oraș.

U Cluj - CFR Cluj 1-0

A marcat: Blănuță (min. 43)

Final de meci, 1-0!

Min. 88 - Iese Macalou, intră Rața.

Min. 87 - Bolgado ratează o ocazie mare. Trimite cu capul peste poartă, după ce mingea sărit în careul gazdelor de mai multe ori, în urma unei lovituri libere.

Min. 86 - Iese Păun, intră Nkololo.

Min. 85 - Galben pentru Masoero.

Min. 83 - Galben pentru Matei Ilie, după ce l-a împins pe Masoero. Argentinianul a avut o alunecare periculoasă într-un duelul cu jucătorul CFR-ului, care a răbufnit și l-a trântit apoi pe Masoero.

Min. 75 - Iese Fica, intră Tachtsidis.

Min. 72 - Ies Blănuță, Nistor și Boboc, intră Silaghi, Mitrea și Oancea.

Min. 65 - Boboc și Simao văd cartonașul galben.

Min. 55 - Simao trimite în bară, cu un șut puternic, după o acțiune pe partea stângă. Ocazie imensă pentru CFR.

Min. 46 - Ies Graovac și Djokovic, intră Abeid și Emerllahu.

Min. 46 - Începe repriza a doua.

Pauză la Cluj.

Min. 43 - Gol U Cluj! Blănuță deschide scorul după o respingere a lui Hindrich în față, în urma unui șut al lui Thiam.

Min. 32 - Galben pentru Chipciu.

Min. 31 - Louis Munteanu șutează puternic de la distanță, însă Hindrich are o intervenție foarte bună.

Selecționerul Mircea Lucescu este prezent pe Cluj Arena:

Mircea Lucescu, foto: captură Prima Sport

Min. 17 - Galben pentru Graovac.

Min. 13 - Louis Munteanu bifează prima mare ocazie a meciului. O centrare a lui Păun l-a găsit pe atacant în mijlocul careului, în poziție ideală, însă acesta lovește defectuos și mingea trece departe de poartă.

Min. 11 - Iese Van der Werff a ieșit accidentat și a fost înlocuit Codrea.

„Între alb și negru ne naștem, între alb și negru ne doare, între alb și negru e viață și în jur e atâta culoare”, este mesajul afișat de Peluza „șepcilor roșii”:

Min. 1 - Start de partidă pe Cluj Arena.

U Cluj - CFR Cluj, echipele de start

U Cluj : Gertmonas – Boboc, Masoero, Van der Werff, Chipciu – Simion, Artean, Nistor - Thiam – Macalou, Blănuță

: Gertmonas – Boboc, Masoero, Van der Werff, Chipciu – Simion, Artean, Nistor - Thiam – Macalou, Blănuță Rezerve: Lefter, Oancea, Mitrea, Codrea, Rața, Silaghi, Fabry, Bettaieb, Myranian, Moldovan

Lefter, Oancea, Mitrea, Codrea, Rața, Silaghi, Fabry, Bettaieb, Myranian, Moldovan Antrenor : Ioan Ovidiu Sabău

: Ioan Ovidiu Sabău CFR Cluj : Hindrich – Graovac, Bolgado, Ilie, Simao – Fica, Djokovic, Korenica – Păun, Munteanu, Kamara

: Hindrich – Graovac, Bolgado, Ilie, Simao – Fica, Djokovic, Korenica – Păun, Munteanu, Kamara Rezerve: Popa, Camora, Abeid, Sinyan, Name, Emerllahu, Tachtsidis, Nkololo, Deac, Șfaiț, Postolachi, Juric

Popa, Camora, Abeid, Sinyan, Name, Emerllahu, Tachtsidis, Nkololo, Deac, Șfaiț, Postolachi, Juric Antrenor : Dan Petrescu

: Dan Petrescu Stadion : Cluj Arena (Cluj-Napoca)

: Cluj Arena (Cluj-Napoca) Arbitru: Radu Petrescu, Asistenţi: Gheorghe Sebastian Eugen şi Neacşu George Florin. Arbitru VAR: Costreie Sorin, Arbitru AVAR: Bîrdeş Romică

Ioan Ovidiu Sabău: „Sunt o echipă matură. Vreau să văd curaj”

Derby-ul va consemna a 37-a confruntare directă în campionat, bilanțul fiind favorabil CFR-ului, cu 18 victorii, față de cele 7 ale celor de la U Cluj, în timp ce 11 partide s-au încheiat la egalitate.

„Vreau să văd curaj, jucători cu personalitate, capabili să fie concentrați pe tot parcursul jocului. Ei au un antrenor foarte valoros, cu experiență, cu foarte multe trofee câștigate, foarte orgolios și ambițios și această stare o va transmite jucătorilor.

Să vedem la joc dacă au înțeles ce înseamnă o victorie împotriva CFR-ului. Echipa este pregătită, dar când începe jocul se vede caracterul unui jucător, capacitatea sa de a-și depăși emoția respectivă, limitele uneori.

Sunt aici să-i educ în acest sens și să identific acei jucători capabili să își dorească rezultate și nu să stăm la căldură și să vedem ce se va întâmpla”, a spus tehnicianul de pe banca „șepcilor roșii”, conform fcucluj.ro.

Știm că CFR este o echipă care pregătește foarte bine fazele fixe. Joacă direct pe atacanți, surprind, sunt foarte buni pe tranziția ofensivă. Sunt o echipă matură, un club care are multe trofee câștigate. Louis Munteanu este un jucător tânăr, important pentru campionatul nostru și trebuie să îi acordăm o atenție mai aparte. Pleacă foarte bine pe spații, calitatea lui numărul unu este să plece între fundașii centrali. Are execuții, e jucător de viteză Ioan Ovidiu Sabău

Ultima confruntare directă din campionat a avut loc pe 9 decembrie 2024, când Universitatea Cluj s-a impus cu 3-2 în fața rivalei.

Elevii lui Sabău au câștigat cu același scor și în meciul tur cu formația lui Dan Petrescu

Dan Petrescu: „ L-am văzut motivat pe Munteanu”

CFR Cluj are cel mai eficient atac din campionat, cu 59 de goluri marcate, dintre care 36 au fost reușite în repriza secundă.

„Toți jucătorii sunt apți pentru meci. Important e să avem atitudine și să credem în noi. E un meci important, mai ales pentru noi. Trebuie neapărat să facem un meci bun.

Au fost mulți jucători plecați, n-am avut timp să lucrez cu toți, dar nici n-am avea scuze. Depinde doar de noi, trebuie să abordăm meciul foarte agresiv și să facem presing, să fim mereu sus și să dăm goluri, așa cum am făcut tot sezonul.

E clar că pentru fani e mai important acest meci decât oricare altul. Îi înțeleg, sper să înțeleagă și jucătorii, pentru că la primele două meciuri n-au făcut-o. Unii, pentru că cei mai vechi știu ”, a transmis „Bursucul”.

Întrebat dacă va avea o misiunea mai ușoară de a-și motiva jucătorii pentru derby, antrenorul de 57 de ani a răspuns:

Așa am crezut și eu până m-am apucat de antrenorat. Am fost peste tot, iar în derby-uri parcă erau mai moi jucătorii. Mi-am dat seama că au nevoie mereu de încurajarea antrenorului, de presiunea pe care o pune pe ei. N-ar fi bine să mă gândesc că sunt deja motivați. Am și eu treabă de făcut și sper să-i motivez. Să vedem cum vom arăta fizic Dan Petrescu

În ultimul rând, Petrescu a ținut să-l laude pe Ciprian Deac, care a reușit un hattrick în amicalul cu Sănătatea Cluj, scor 7-1.

Tehnicianul nu l-a uitat nici pe Louis Munteanu, despre care a transmis că așteaptă să-și continue forma bună și la meciul cu U Cluj.

„Deac a arătat foarte bine. Le-a arătat celor tineri drumul, să fii serios mereu, să te antrenezi. Nu contează cu cine joci, la ce nivel, nu e ușor să dai 3 goluri într-o repriză.

L-am văzut foarte motivat la antrenamente pe Louis Munteanu. Și acum, el a venit primul, îmi place atitudinea lui.

Nu știu dacă ați auzit vreun cuvânt rău despre cineva de la CFR în ultimul timp, mai ales la adresa lui Louis. Mereu l-am încurajat, mereu cred că el e cel mai bun, a demonstrat-o și pe teren.

Sunt convins că are presiune pe el, vrea să demonstreze. E un jucător tânăr, are tot timpul. E clar că e într-o formă bună și sper s-o arate și mâine”, a mai adăugat Dan Petrescu.