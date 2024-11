U CLUJ - FARUL 1-1. Denis Alibec (33 de ani) consideră că „marinarii” au fost la nivelul liderului Ligii 1 în această partidă.

Jucătorul revenit la Farul în această vară a reușit să marcheze unicul gol al echipei antrenate de Gheorghe Hagi, în minutul 27, după ce Blănuță a deschis scorul pentru gazde, în minutul 4.

Acesta a avut șansa „dublei”, în minutul 73, când l-a luat la țintă pe Gertmonas dintr-o poziție ideală.

U CLUJ- FARUL. Denis Alibec: „Am jucat cu liderul, dar cred că am fost la nivelul lor în această seară”

La finalul meciului de pe „Cluj Arena” Denis Alibec a tras primele concluzii și este de părere că Farul a fost la același nivel cu U Cluj la această partidă.

De asemenea, atacantul este de părere că dacă marca la faza din minutul 73, echipa sa putea pleca de la Cluj cu toate cele 3 puncte.

„Cred că am arătat bine în această seară. Am avut și noi șansele noastre, chiar eu am avut singur cu portarul, cred că dacă înscriam acolo era gata meciul, dar asta este viața.

Ne mulțumim cu un punct. Am jucat cu liderul, dar cred că am fost la nivelul lor în această seară” a declarat Denis Alibec la Prima Sport.

Alibec a transmis că este motivat și bucuros că are șansa de a juca alături de adolescenții Farului:

„Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru Banu, chiar dacă a greșit, se întâmplă, putea să fie oricine în locul lui. A jucat foarte bine, și da, îmi place să joc alături de ei, pentru că îmi dau putere. Sunt foarte iuți, iar acest lucru se vede și mă pun și pe mine să alerg mai tare”.

Totodată, acesta este încrezător că Farul poate prinde play-off-ul, chiar dacă în acest moment echipa lui Gheorghe Hagi se află pe locul 12:

„Cam jos, dar cred că ultimele două meciuri am jucat foarte bine. Dacă menținem ritmul acesta, eu zic că ne vom bate la play-off”.

Denis Alibec va fi suspendat etapa următoare, la meciul cu Unirea Slobozia, deoarece în minutul 77 al partidei cu U Cluj a văzut cel de-al 4-lea cartonaș galben al sezonului

