UTA Arad se pregătește pentru perioada de transferuri din iarnă şi a început discuţiile pentru noile achiziţii.

Echipa lui Mircea Rednic vrea să se întărească atât în atac, cât și în defensivă.

UTA Arad, după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 1-2, își concentrează atenția asupra a două posturi care necesită întăriri.

Conducerea UTA Arad anunţă că vor aduce întăriri pe posturile de fundaş şi atacant

Alexandru Meszar, conducătorul echipei, a declarat că discuțiile pentru noile transferuri sunt deja în desfășurare, însă până în prezent nu a fost semnat niciun contract.

„ Da, am început discuțiile pentru transferuri, însă nu am semnat nimic . Am vorbit cu Mircea Rednic, avem o idee.

Totuși, mai sunt multe meciuri până la mercato, iar unii jucători ar putea să arate altceva și să ne schimbe părerea.

Vrem însă un atacant, orice echipă are nevoie de un marcator. Acum, cu accidentarea lui Benga, pot să spun că ne dorim cu siguranță și un fundaș central”, a spus Alexandru Meszar, conform iamsport.ro.

Probleme mari în apărare pentru formația lui Mircea Rednic

După accidentarea lui Alexandru Benga, UTA rămâne cu doar doi fundași centrali: Ibrahima Conte și Florent Poulolo.

UTA dispune de cinci atacanți: Andrei Dumiter, Jordan Kadiri, Agustin Vuletich, Daniel Zsori și Raoul Cristea. Dintre aceștia, doar Jordan Kadiri a reușit să înscrie un gol.

Arădenii ocupă locul 12 în Liga 1, cu 18 puncte acumulate.