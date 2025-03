„Am încercat să-i blocăm”  Vali Crețu , impresionat de jucătorii lui Lyon: „Au calitate în față”

Lyon - FCSB 4-0. Campioana României n-a avut nicio șansă pe terenul francezilor.

Cu 7-1 la general, OL a ajuns în „sferturile” Europa League, acolo unde o va întâlni pe Manchester United.

Olympique Lyon a defilat în fața celor de la FCSB, la returul din Franța. Oamenii din ofensivă - Nuamah, Mikautadze și Cherki - au demonstrat că sunt „din altă ligă”.

S-au distrat cu apărarea roș-albastră și au părut că pot marca de câte ori doresc.

Valentin Crețu: „Rămânem cu mândrie și optimism pe viitor”

FCSB a preferat să menajeze câțiva titulari la returul cu Lyon, pentru a fi proaspeți la următorul joc, cu Rapid, din prima etapă a play-off-ului din Liga 1, programat pe 16 martie, pe Arena Națională.

Tocmai din acest motiv, Valentin Crețu a fost titular, dar a jucat doar o singură repriză, postul său fiind acoperit în partea secundă de Mihai Popescu.

Fundașul a recunoscut superioritatea francezilor, dar spune că nu poate fi supărat după acest meci, deoarece campania europeană a fost una foarte frumoasă.

„ Am simțit că am făcut ce-am putut. Am venit să jucăm am făcut pressing, dar Lyon e o echipă mare, au jucători de mare calitate în față. Atât am putut în seara asta.

Pasează foarte bine, se mișcă mult în față, dar noi am venit încrezători. Suntem mândri de parcursul pe care l-am avut.

Rămân cu mândrie și optimism pentru viitor. Sezonul următor s-o facem din nou. De-abia așteptăm să câștigăm campionatul și să jucăm din nou în Europa!

Un pic așa, scorul m-a dezamăgit. Dar sunt o echipă foarte mare. Am încercat să-i blocăm cât am putut. Dar în sufletul meu sunt mândru de ce am făcut.

Se simte oboseala la un moment dat, avem cele mai multe meciuri din Europa (n.r. 20 de partide). Uneori se simte. Dacă eram odihniți mai mult, aveam șanse mai mari.

Îmi felicit colegii, staff-ul, pe toți care au contribuit, și suntem mândri”, a declarat Valentin Crețu după meci, la Digi Sport.