Dinamo - FCSB. Vali Crețu (35 de ani) a oferit un amplu interviu pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit și despre Derby de România.

Fundașul dreapta al campioanei abia așteaptă meciul de duminică și știe care este cheia în astfel de meciuri.

Veteranul celor de la FCSB a discutat și despre meciul cu Rangers, din Europa League

Dinamo - FCSB va avea loc duminică, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Concentrat, gata să intre la antrenament, Vali Crețu (35 de ani) e gata de meciul cu Dinamo. Un derby la care a visat de copil, genul de meci pe care fundașul îl apreciează cel mai mult. Echilibru, acesta e cuvântul care crede Vali că descrie cel mai bine acest meci, după mult timp, între cele două rivale nefiind diferența din ultimii ani.

Dinamo - FCSB. Vali Crețu a prefațat Derby de România

Meciul din 2021, de pe Arena Națională, când FCSB a demolat Dinamo, 6-0, e cel care îi stârnește cele mai multe amintiri lui Crețu. Fostul internațional recunoaște, plin de fair-play, că nu s-a bucurat în momentul în care marea rivală a retrogradat.

Salut, Vali! Încep cu ceea ce e fierbinte acum, mă refer la derby-ul cu Dinamo. Cum îl vezi?

Salut! Îl văd ca pe un meci foarte interesant. Va fi un meci tare. Ambele trecem prin perioade foarte bune, va fi un deby adevărat! Așa cred!

Așa e. Parcă de mult timp n-a mai fost atât echilibru între voi.

Păi, în ultima vreme așa a fost. Noi și atât. Îmi plac meciurile echilibrate, tari. Să fie frumoase! Va fi un meci aprins, mulți dinamoviști. Va fi interesant.

Te încarcă atmosfera aprinsă? Ok, probabil că mare parte vor fi dinamoviști.

Da! Pentru asta te apuci de fotbal. De mic la asta visezi. Cam asta e în mintea fiecărui copil când începe fotbalul. Va fi o atmosferă incredibilă. Simți că vrei să zbori pe teren, să faci cât mai multe. Mie îmi dă și mai multă energie.

Care e prima amintire pe care o ai dintr-un derby?

A rămas acel meci, când i-am bătut 6-0. M-am simțit deosebit. Am fost tare mândru că am bătut Dinamo la o diferență așa mare.

„Voiam Dinamo în Liga 1”

Ai visat la acel moment?

De mic mi-am dorit. Am muncit mult. Trebuie să crezi în visul tău, altfel nu ai nicio șansă.

Care e cheia acestor deby-uri?

Meciurile tari, derby-urile, se joacă cu inima mai mult decât cu talentul. Mai multă muncă, ambiție. Mai multă inimă. Acolo se câștigă. Trebuie să te aperi bine, să nu le dai nicio șansă. Să știi bine când trebuie să taci. Dar cred că dăruirea face diferența.

Dinamo e din nou sus, s-a întors după o perioadă grea, au fost suporteri cărora le-a părut rău de retrogradarea lor. Tu cum ai văzut momentul fără rivală în Liga 1?

Mi-a părut rău! Îi voiam în Liga 1. Îmi doresc mereu meciuri cu Dinamo. Mi-a părut rău când Dinamo a retrogradat.

Ți se pare că e FCSB echipa cu mai multă experiență de această dată, mai pregătită de astfel de meciuri?

Da! Avem experiență mai mare decât ei. Jucăm de mult timp împreună și am ajuns la maturitate. Dinamo are lot bun, dar nu foarte stufos, mare. Depinde cine se motivează mai bine.

La ce te aștepți la Dinamo? Ce fel de joc?

Cred că vor fi foarte agresivi, fanii îi vor împinge. Sperăm să intrăm și noi bine în meci.

Cu CFR și Craiova în lupta pentru titlu

Cum se vede lupta pentru titlu anul acesta?

Anul trecut am fost bine, acum am început mai slab. Au mai și venit jucători, până i-am integrat. Apoi a mai fost și programul mai aglomerat. S-au schimbat multe. Dar ne-am reglat și trebuie să nu mai facem pași greșiți, pierdem puncte și e greu de recuperat. Am revenit la forma noastră, sperăm să o ținem tot așa.

Pe cine vezi acolo, în pole-position?

Cred că tot Craiova, CFR. Craiova a început să fie mai constantă. Înainte era inconstantă. CFR și Craiova sunt principalele contracandidate. Așa zic.

„Dacă ne apărăm ca la PAOK, vom scoate sigur un rezultat bun”

Vali, anul acesta sunteți în grupele Europa League și sunteți bine. Ce simți când vezi FCSB în topul clasamentului.

Mândrie. O plăcere când munca ta e răsplătită. Dacă muncești, nu poate fi altfel. Dacă vom juca mereu cum am făcut-o cu PAOK, n-are cum să nu ne iasă. Am atacat toată echipa, ne-am apărat toți. Așa trebuie să arătăm. Mai ales că în Europa orice greșeală poate fi fatală, se schimbă tabela, nu te iartă nimeni. Acolo trebuie să fii mult mai bine, și tactic și mental.

Mai știi cât ai alergat cu PAOK?

(n.r râde) Nu mai știu, nu-mi mai amintesc decât că m-am blocat. Mi-a rămas gamba dreaptă blocată. Am stat vreo două minute până a devenit maseurul să mă deblocheze. Dar a fost o bucurie foarte mare, am câștigat în 10.

Mergeți la Rangers, pe Ibrox, cum e meciul acesta?

Îmi doresc mult să joc acolo! N-am jucat niciodată cu o echipă mare a Scoției. Am auzit de ce atmosferă e acolo, sunt și agresivi, iar mie astea sunt meciurile care îmi plac. Dacă ne apărăm ca la PAOK, vom scoate sigur un rezultat bun.