Victor Rîmniceanu, portarul legitimat la Agricola Borcea, echipă din Liga 3, a oferit o declarație plină de umor la finalul meciului pierdut cu 0-3 în fața Petrolului Ploiești.

Agricola Borcea - Petrolul 0-3. Rîmniceanu: „Gras, așa, mi-am făcut treaba”

Portarul cu 176 de meciuri în Liga 1 a încasat trei goluri de la Petrolul, două de la Hanca și unul de la Irobiso, apoi a explicat de ce nu a mai putut continua în Liga 1.

„Nu mă mai țin picioarele. A fost o sărbătoare pentru noi, ați văzut câtă lume a venit la stadion, să aduci o echipă de Liga 1 aici. A fost «nebunia» primarului. Încă mai pot, dar nu mai am ambiție. Aș putea să joc și la un nivel mai înalt, dar nu mai am ambiția necesară.

Decât să păcălesc fotbalul am ridicat mâna și i-am lăsat pe alții. Așa am fost tot timpul, mi-a plăcut «papa», sarmalele. Și când jucam la nivel înalt aveam 2-3 kilograme în plus. Nu mi-e rușine de asta, m-am îngrășat, asta e, și gras, așa, mi-am făcut treaba.

Dacă vor să vină alți jucători, atunci să aducă și ei un cozonac, o pâinică, să mănânc și eu”, a declarat Rîmniceanu, la Digi Sport.

Am întindere la picior de ieri de la antrenament. Era păcat să nu joc într-un asemenea meci, împotriva unei echipe bune. A fost un meci frumos, televizat, mi-era dor să mai apar și eu la televizor. Nu ne-am făcut de râs în seara asta, sper să jucăm și cu FCSB aici. Primarul plătește salariile la zi, salarii foarte bune pentru Liga 3. Victor Rîmniceanu

Victor Rîmniceanu a câștigat Liga 1 cu Viitorul Constanța

Victor Rîmniceanu a debutat în Liga I pentru Concordia Chiajna în 2013, sub comanda lui Ionuț Chirilă, într-un meci câștigat cu 1-0 împotriva celor de la Corona Brașov.

În 2016, fotbalistul a fost titular pentru Viitorul, echipă care ulterior a devenit Farul, contribuind astfel la câștigarea titlului de campioană a Ligii 1.