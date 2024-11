Probleme pentru Dinamo Zeljko Kopic are un  titular accidentat pentru derby-ul cu FCSB din Cupa României + Ce spune despre contract

Dinamo-FCSB. Zeljko Kopic a anunțat că bulgarul Georgi Milanov este incert pentru derby-ul din grupele Cupei României

Dinamo-FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la PrimaSport și DigiSport, miercuri, 30 octombrie, de la ora 21:00

Zeljko Kopic: „Bîrligea e bun, are calitate”

Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo, a anunțat că se va decide chiar în ziua meciului primul unsprezece pe care îl va trimite pe teren la meciul cu FCSB din grupele Cupei României.

„Mâine (n.r. -miercuri) vom alege echipa de start. FCSB joacă pe trei fronturi, campionat, Cupă și Europa League.

Sunt concentrat pe ce trebuie să facem noi. FCSB a jucat bine cu Rapid, a controlat jocul, iar Rapid s-a apărat bine. FCSB a făcut un meci bun.

Bîrligea e bun, are calitate, dar nu doar el. Au o echipă bună, au jucători talentați, au calitate. Noi suntem în proces de creștere, am văzut multe lucruri pozitive și la meciul din campionat.

Au fost mulți suporteri la meciul cu ei din campionat, a fost greu pentru toată lumea că am pierdut.

Este datoria noastră să reacționăm, să luptăm, iar la următoarele meciuri să aducem cât mai mulți suporteri la stadion. Vreau să fim mai buni în viitor astfel încât să umplem stadionul”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Kopic a anunțat că Georgi Milanov este incert pentru derby-ul cu FCSB.

„Vom vedea, are puține probleme de la ultimul meci. Restul jucătorilor sunt sută la sută pregătiți”, a spus Kopic.

Sunt foarte pregătit pentru acest meci. Dinamo este favorită, nu am niciun dubiu în privința asta. Abia aștept să marchez din nou pentru a face clubul fericit. Știu ce trebuie să fac pentru a mă asigura că opresc cei mai buni jucători ai lor din atac. Ca echipă, cred că avem multă calitate și nu suntem neliniștiți că jucăm împotriva FCSB sau a oricărui alt adversar. Intrăm cu o mentalitate pozitivă, pentru a da totul în acest meci și pentru a face clubul mândru Kennedy Boateng, fundaș Dinamo

Dinamo îl mai vrea pe Kopic încă 4 ani. Ce spune antrenorul

Zeljko Kopic a comentat și posibila prelungire a contractului anunțată de Andrei Nicolescu.

„ Nu îmi place să vorbesc despre asta. Am spus că vom discuta în iunie-iulie, dar după aia nu am mai discutat până acum. Am vorbit puțin cu Dan Gătăianțu și asta a fost.

Nu e timpul acum să vorbesc despre asta. Avem acest derby, iar apoi meciuri cu UTA și CFR în campionat, a mai spus Zeljko Kopic.