Lecția suedezilor Ce făcea Gyokeres în timp ce jucătorii români au ieșit abia după o oră din vestiar + momentul lipsit de respect

România - Suedia 1-0. Nordicii au oferit aseară o mostră de înțelegere a relației cu presa și de disponibilitate a jucătorilor pentru dialog.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Viktor Gyokeres, marea vedetă a Suediei, a ajuns aseară în zona mixtă - locul unde jurnaliștii așteaptă pentru interviuri oficiale după meci - la cel mult 20 de minute după fluierul final.

Gyokeres a făcut turul publicațiilor suedeze, vorbind cu aproape toți jurnaliștii lor veniți în România, și a acordat șapte interviuri, încheind seria cu presa română.

La Solna, în urmă cu două săptămâni, procedase la fel și vorbise de nouă ori, pentru ca mesajul său să ajungă la cât mai mulți suporteri!

Șapte jucători în același timp la declarații

N-a fost doar el. După Gyokeres, la zona mixtă au venit și ceilalți. La un moment dat, alți șapte jucători suedezi acordau simultan interviuri. Lindelof, Mellberg, Johansson, Bergvall, Zeneli, Gudmundsson și Karlstrom. Responsabilii media ai federației suedeze au pus practic la dispoziția publicațiilor jucători diferiți.

În tot acest timp, presa din România își aștepta cei doi fotbaliști desemnați. Matei Ilie a apărut abia după aproape o oră de la finalul partidei, iar la scurt timp a sosit și Darius Olaru. Restul jucătorilor au ieșit prin spate, fără a trece prin zona mixtă, deși erau obligați de regulament să vină prin acel culoar.

Mulți, dar fără respect

Dacă organizarea suedezilor a impresionat, comportamentul unora dintre jurnaliștii lor a fost exact la polul opus.

Presa română a încercat să păstreze liniștea cât timp suedezii își realizau interviurile, însă când au venit „tricolorii”, mai mulți reprezentanți media din Suedia ocupaseră inclusiv zona românilor, deși exista suficient spațiu.

Mai mult, în timpul interviului cu Olaru, mai mulți jurnaliști suedezi au trecut repetat prin fața camerelor, chiar și după ce li s-a atras atenția. O lipsă de respect care a contrastat puternic cu lecția de organizare oferită de naționala Suediei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport