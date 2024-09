Dinamo a învins-o pe FC Voluntari, scor 1-0, miercuri, pe Stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, într-o partidă din play-off-ul Cupei României

Unicul gol al partidei a fost reușit de Cătălin Cîrjan, în minutul 24, printr-un șut plasat de la 10 metri.

Un meci echilibrat pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, cu două formații ofensive, cu poftă de joc.

Au existat mai multe momente de echilibru, când culoarele au fost închise în ambele direcții, însă jocul a fost unul plăcut ochiului.

Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României

S-a marcat un singur gol, prin Cătălin Cîrjan, cu un șut plasat, de la 10 metri, însă ambele formații au avut șanse bune de a marca.

A surprins netitularizarea lui Adam Nemec la Voluntari, însă ilfovenii au avut în persoana lui Alexandru Gîț drept cel mai mare pericol pentru poarta lui Adnan Golubovic.

Într-un final, s-a impus echipa mai experimentată, mai pragmatică, pe scurt mai valoroasă: Dinamo.

Așadar, „câinii” și-au câștigat dreptul de a evolua în grupele Cupei României, ediția 2024/2025.

FC Voluntari - Dinamo 0-1

A marcat: Cîrjan (24)

Min. 90+5 - Final de partidă! Dinamo se califică în grupele Cupei României.

Min. 76 - Șansă mare, Dinamo! Selmani îl driblează pe Maxim, însă portarul revine și respinge, nu departe. Balonul ajunge la Cîrjan, care o îl scoate la șut pentru Mărginean, însă mijlocașul trage tare, peste poarta adversă.

Min. 74 - Ocazie, Voluntari! Carnat reia cu capul bine, dar Golubovic respinge în corner.

Min. 69 - Mărginean se ambiționează și șutează de la distanță, dar mingea trece departe de țintă.

Min. 64 - Cartonaș galben, Dinamo! Selmani este avertizat pentru un fault tactic.

Min. 52 - Ocazie mare, Dinamo! Milanov trage tare, la colțul scurt, dar Maxim respinge în corner.

Min. 46 - A începute repriza secundă!

Min. 45+2 - Final de primă repriză!

Min. 24 - GOOOLLL Dinamo, 0-1! Cîrjan deschide scorul cu un șut plasat, de la 11 metri.

Min. 18 - Schimbare, Dinamo: iese Abdallah, accidentat, și intră Caragea.

Min. 17 - O nouă ocazie Voluntari! Carnat centrează la colțul lung, Gîț reia la scurt, dar Golubovic reușește să respingă, nu fără probleme.

Min. 16 - Ocazie, Voluntari! Gîț pătrunde în careu și șutează violent, însă Golubovic respinge providențial.

Min. 15 - Abdallah urlă de durere. Nu mai poate continua partida și va fi schimbat.

Min. 13 - Abdallah cade pe umăr și are nevoie de intervenția medicilor.

Min. 10 - Echilibrul persistă în acest start de meci. Se duc dueluri intense la mijlocul terenului, însă fără ocazii clare de gol.

Min. 1 - A început partida.

Voluntari - Dinamo, echipele de start:

FC Voluntari: Al. Maxim - R. Crișan, Armaș, Andreș - Gîț, D. Toma, Pantos, Șuteu - Schieb, Fantis, Carnat

Rezerve: I. Chirilă, C. Alexe, Nemec, Bujor, D. Andrei, Voican, Mitrea, A. Călin, Cocian

Antrenor: Claudiu Niculescu.

Rezerve: Roșca, Licsandru, Soro, Bordușanu, Caragea, Irimia, Amzăr, Florescu, Mărginean

Antrenor: Zeljko Kopic.

A1: Adrian Vornicu (Iași) A2: Cristian Marius Marchidanu

R1: Sergiu Anton (București) Observator arbitri: Radu Petre (București)

Delegat joc: Aurel Ionescu (București)

Stadion: „Anghel Iordănescu” din Voluntari

FC Voluntari - Dinamo, în play-off-ul Cupei României

FC Voluntari și Dinamo vor oferi cel mai așteptat duel al play-off-ului din Cupa României, ediția 2024/2025.

Voluntari e pe locul 4 în Liga 2, neînvinsă după primele patru jocuri.

Gazdele au retrogradat în Liga 2 la finele sezonului trecut, însă nu au de gând să rămână prea mult timp în al doilea eșalon fotbalistic.

De partea cealaltă, Dinamo traversează o formă sportivă foarte bună. A bifat cinci etape consecutive fără înfrângere în Liga 1 și ocupă poziția a treia după primele șapte runde scurte.

Zeljko Kopic: „Vom da totul pentru un rezultat pozitiv”

Antrenorul celor de la Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat că va face schimbări în primul 11 pentru meciul cu FC Voluntari, însă nu va accepta alt rezultat în afara calificării.

„Suntem bine, echipa e bine după meciul cu Craiova, moralul și energia sunt la cote ridicate. Ne așteaptă un meci greu în Cupă, știm totul despre ei, vor fi foarte motivați, vor da totul pentru un rezultat pozitiv, trebuie să avem cel mai bun nivel pentru a trece mai departe. Maxime Sivis și Josue Homawoo sunt suspendați, Dennis și Petru sunt la recuperare, toți ceilalți sunt apți de joc.

Ne gândim la schimbări, ne trebuie înlocuiri pentru cei doi, Josue și Maxime, dar așa cum am spus mereu, avem suficienți jucători pentru rotație, unii vor fi titulari, unii vor intra pe parcurs, important e ca Dinamo să fie pregătită să meargă mai departe.

Eu respect Voluntariul, știm ce luptă a fost în zona retrogradării, au picat, dar vor da totul pentru a promova. Au o echipă bună, combinație de tineri cu jucători cu experiență, Nemec e încă acolo, au o echipă bună, trebuie să fim atenți, să dăm ce avem mai bun mâine seară.

Am auzit de faza cu bilete, știu că pentru unii fani va fi scump să vină, dar ar fi bine să avem parte de susținere ca și până acum.

Am fost la meciul cu Corvinul, am văzut terenul, gazonul arată mai bine decât cel de pe „Arcul de Triumf”. Știu că Niculescu e parte importantă din istoria lui Dinamo, face o treabă excelentă și îl respect foarte mult.

Ne gândim la victorie, știu că va fi greu, am vorbit despre posibilitatea de a avea prelungiri”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare jocului cu Voluntari.

Claudiu Niculescu: „Sper ca jucătorii să creadă în calificare”

„E normal să fie pentru mine un meci special. Am petrecut atâția ani acolo. Am avut atâtea performanțe că jucător, am marcat multe goluri pentru Dinamo. E o perioadă pe care nu am cum să o uit, chiar dacă face parte din trecut. Sper că suporterii să nu o uite.

E un meci special, dar eu sunt profesionist și trebuie să îmi fac meseria. M-am mai întâlnit cu Dinamo ca antrenor și am reușit să câștig o dată, cred că acum 10 ani în Cupa României. Sper că jucătorii mei să creadă cu adevărat că putem să eliminăm Dinamo.

Cunosc jucătorii foarte bine, pentru că urmăresc etapă de etapă Dinamo la televizor. Știu ce joacă, cum joacă. Au adus un plus în acest sezon prin combativitatea, încrederea și atitudinea pe care o au pe teren. Îmi doresc să câștig, chiar dacă am petrecut mulți ani acolo”, a declarat și Claudiu Niculescu, la conferința de presă.