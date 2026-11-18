Wayne Rooney (41 de ani), fostul mare atacant al lui Manchester United, a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut în cariera sa.

Englezul chiar a recunoscut că au existat perioade când s-a gândit la suicid.

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Wayne Rooney este cel mai bun marcator din istoria clubului de pe Old Trafford, cu 253 de goluri în 559 de apariții.

Wayne Rooney, dezvăluiri tulburătoare: „Ajunsesem într-un punct în care te gândești la sinucidere”

În cadrul podcastului „Life at the Midpoint”, Wayne Rooney a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în cariera sa, în perioada când fiul său cel mare, Kai care are acum 17 ani, era doar un bebeluș.

„Când beam, mă încuiam în casă timp de două zile și nu făceam altceva decât să beau. Asta se întâmpla, probabil, în cea mai bună perioadă a carierei mele din punct de vedere sportiv.

Privind în urmă, pot spune că am fost egoist, dar știam că trec prin ceva ce îmi era extrem de greu să duc.

Nu voiam ca Kai să mă vadă în starea aceea, așa că și acesta era un motiv pentru care mă ascundeam.

Ajunsesem într-un punct în care mă gândeam la sinucidere. Pur și simplu nu mai voiam să fiu în preajma nimănui. Nu voiam să văd oameni pe stradă. Nu voiam să intru în magazine.

Pe terenul de fotbal m-am simțit mereu în largul meu, dar în rest, cu tot ce ținea de viața de zi cu zi, mă chinuiam enorm”, a declarat Rooney, citat de bbc.com.

13 sezoane a jucat Wayne Rooney pentru Manchester United. A marcat 253 de goluri și a livrat 143 de pase decisive în 559 de meciuri

Wayne Rooney a povestit că soția sa, Coleen, a rămas alături de el în fiecare moment și l-a ajutat să treacă peste probleme.

„Nu vrei să arăți nicio slăbiciune, așa că încerci să o maschezi.

Chiar dacă eram conștient de situația în care mă aflam, îmi era foarte greu să recunosc acest lucru, pentru că simțeam că te face să pari mai puțin bărbat, dacă pot spune așa, dacă o faci.

Vorbeam cu un terapeut ca să încerc să înțeleg ce nu este în regulă cu mine, pentru că, uitându-mă în urmă, eram probabil la apogeul carierei, tocmai mi se născuse fiul, abia mă căsătorisem.

Ar fi trebuit să fie cea mai fericită perioadă din viața mea, dar nu era. A fost, probabil, cel mai jos punct, din cauza gesturilor egoiste pe care le făceam”, a mai spus fostul atacant.

Coleen m-a ajutat enorm. Putea să plece, atât de gravă era situația, dar a rămas alături de mine și m-a ajutat să trec peste. Wayne Rooney, fost atacant la Manchester United

Pe Old Trafford, Rooney a cucerit 5 titluri în Premier League, Liga Campionilor, Europa League, Mondialul Cluburilor, o Cupă a Anglie, 4 Supercupe, dar și 4 Cupe ale Ligii.

Fostul atacant a marcat și 53 de goluri în 120 de selecții pentru naționala Angliei.

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