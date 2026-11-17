BOSNIA - ROMÂNIA. În minutul 40, Gică Hagi n-a mai rezistat, a avut o explozie de nervi, deși conduceam. Și-a dat jos șapca, a aruncat-o, s-a dezbrăcat și de jachetă. A rămas în costum în ploaia de la Zenica.

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Am început foarte bine acest Bosnia - România. Chiar mai bine decât a fost startul în urmă cu un an.

Hagi, agitat la maximum la Zenica. Mereu furios, nemulțumit

Tot Bîrligea a deschis scorul, dar mai repede decât pe 15 noiembrie 2025.

Chiar și așa, Gică Hagi era îngrozitor de agitat la marginea terenului. Nu a fost niciodată mai agitat ca acum, la Zenica.

Deși „tricolorii” conduceau cu 1-0 pe „Bilino Polje”, selecționerul urla fără oprire la jucătorii săi. Rareori i-a aplaudat în prima repriză.

Aproape niciodată nu era mulțumit total. Mereu striga la cineva. Dacă nu făcea cum cerea el, cum se aștepta el, se dezlănțuia.

Explozia lui Hagi. Șapca, jos! Geaca, jos! Le-a aruncat

Nicio mișcare greșită pe teren nu era acceptată. A strigat la Răzvan Marin când a ratat o pasă ce putea fi decisivă în atac, și mai tare la Rațiu, care a trimis o minge direct în tușă.

Ieșea din spațiul tehnic, al 4-lea oficial îl avertiza și se retrăgea tot urlând.

În minutul 40, nu a mai rezistat. În culmea furiei, și-a scos șapca și a aruncat-o spre bancă. Era la doi metri de banca de rezerve. La fel, s-a dezbrăcat de geacă și a aruncat-o! A rămas în costum, deși ploua tare.

După ce Bosnia a egalat, gol Tahirovic, Hagi a rămas nemișcat. Era o stană de piatră. A fluierat arbitrul de pauză și selecționerul s-a îndreptat spre tunel. Părea copleșit în acele clipe.

FOTO. Gafa lui Andrei Rațiu, la golul egalizator al Bosniei

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