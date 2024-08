MACCABI TEL-AVIV - FCSB 0-1. William Baeten (27 de ani) a marcat golul care a calificat-o pe FCSB în turul trei preliminar al UEFA Champions League.

Pentru roș-albaștrii urmează întâlnirea cu Sparta Praga.

Ajuns în această vară la FCSB de la FCU Craiova, William Baeten a fost eroul campioanei României în meciul retur al „dublei” cu Maccabi (2-1 la general).

MACCABI TEL-AVIV - FCSB. William Baeten: „De departe cea mai frumoasă seară din cariera mea”

La finalul partidei de la Budapesta, belgianul a tras primele concluzii și a vorbit și despre duelul cu Sparta Praga.

„Am intrat în repriza secundă destul de greu pentru că, să fiu sincer, nu sunt la 100% din punct de vedere fizic. Am dat tot ce am avut pentru echipă și a fost extraordinar să marchez golul victoriei în ultimul minut. Sentimentul este de nedescris, sunt foarte fericit că am ajutat echipa să se califice în turul următor.

A fost incredibil și este de departe cea mai frumoasă seară din cariera mea.

Să fiu sincer am văzut contraatacul și am alergat dintr-o parte în alta pentru viața mea. Nu m-am gândit de două ori, am șutat și mingea a intrat în poartă. A fost un sentiment incredibil să sărbătoresc cu echipa.

Chiar dacă a fost primul meu gol, a fost unul destul de important și am reușit să trecem mai departe”, a declarat William Baeten.