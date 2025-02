„Am meritat punctele”Kopic a analizat lotul lui Dinamo după victoria cu Oțelul: „Am dominat” + Eroul Selmani: „Știam că voi trage acolo”

DINAMO - OȚELUL 1-0. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor” spune că echipa sa a meritat să câștige meciul disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Tehnicianul croat a vorbit despre situația lotului lui Dinamo și despre transferurile pe care conducerea încearcă să le realizeze.

Atacantul kosovar Astrit Selmani (27 de ani), marcatorul golului, are un obiectiv clar: „Să ajungem cât mai rapid posibil în play-off”.

Dinamo a obținut victoria în etapa #25 din Liga 1 după ce Selmani a transformat un penalty controversat, acordat pentru un henț comis de Diego Zivulic.

DINAMO - OȚELUL 1-0. Zeljko Kopic: „Meritam aceste 3 puncte”

„Meciul trecut am dominat complet, am marcat în final. Astăzi am jucat împotriva unei echipe foarte bine organizată, știam că va fi greu. Nu am avut ocazii foarte clare, am dominat, am depus mult efort, am schimbat ofensiv. Cred că merităm aceste trei puncte.

A fost un meci important, meciurile din SuperLiga pe care le văd la televizor sunt foarte echilibrate. Sunt ultimele etape, vreau să ne luptăm până în ultima clipă. Terenul a fost dificil, am făcut unele greșeli, dar cu mentalitate, cu energie, cu calitate, am meritat punctele acestea.

Nu e ușor să joci împotriva acestor echipe, parcă joacă mai defensiv împotriva noastră. Adversarele au 1-2 șuturi, terenurile nu sunt la cel mai înalt nivel, nu poți să faci combinații rapide, să schimbi părțile terenului, nu e ușor.

Nu am fost dezamăgit de Cătălin (n.r. - Cîrjan, înlocuit cu Pop în minutul 62), au fost schimbări tactice”, a declarat Kopic la Prima Sport.

Zeljko Kopic, despre transferuri și lotul lui Dinamo: „Încercăm să aducem un fundaș și un mijlocaș”

Antrenorul lui Dinamo spune că Dinamo încă încearcă să aducă noi jucători, însă negocierile s-au complicat: „Trebuie să așteptăm, opțiunile pe care le-am avut s-au schimbat, trebuie să vedem ce se va întâmpla” .

A vorbit apoi despre poziția de fundaș dreapta, una care le-a dat bătăi de cap „câinilor” în acest sezon, dar și despre linia ofensivă.

„Sivis și Costin au avut meciuri bune, pot să-și îmbunătățească jocul. Maxime e puțin căzut din punct de vedere psihic, ofensiv e foarte bine.

Stipe (n.r. - Perica) a intrat astăzi, suntem acoperiți bine ofensiv acum, încă îl așteptăm pe Dennis Politic, aștept mai mult de la Alex (n.r. - Alexandru Pop).

Mereu e undeva, dar trebuie să fim mai determinați. Îl înțeleg, nu e ușor să joci pentru Dinamo, să vii aici, sunt așteptările mari, dar cred că suntem acoperiți. Hakim (n.r. - Abdallah) a avut un meci bun astăzi”, a mai afirmat Kopic.

Vom vedea dacă va fi posibil să aducem un jucător în linia defensivă și unul la mijloc. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Astrit Selmani: „Știam că voi trage în stânga”

Selmani spune că a crezut până în ultimul moment că Dinamo poate obține victoria.

„Credeam că vom înscrie, am pus presiune în careu și am obținut un penalty, e bine.

Nu am avut multe ocazii, eu am jucat mult între linii, am ținut mingea, am jucat stânga-dreapta, am încercat să caut spații, dar am jucat pentru echipă.

A fost un meci de luptă, e datoria mea să-i ajut pe colegi, vrem să jucăm fotbal, dar uneori trebuie să jucăm altfel. A fost un joc diferit, foarte important, și am câștigat.

E un lucru pe care trebuie să-l dezvoltăm, să avem mai multe ocazii, dar să respectăm adversarul. Ne apărăm bine, jucăm un fotbal bun, dar e o victorie foarte importantă, nu-mi pasă de ce s-a întâmplat, vreau să ajungem în play-off cât mai rapid posibil.

Selmani a vorbit și despre penalty-ul pe care l-a executat în minutul 90+8.

„Când am văzut decizia VAR, eram deja pregătit mental, știam că voi trage în stânga. Normal că e presiune, dar despre asta e fotbalul, mereu ești pus în asemenea situații, azi a fost o zi bună”.

VIDEO: Faza acordării penalty-ului și transformarea lui Selmani:

Atacantul kosovar susține că venirea lui Stipe Perica reprezintă un plus pentru Dinamo: la orice echipă mare este nevoie de competiție pe fiecare post.

„E bine, a intrat astăzi (n.r. - Perica), eu m-am mișcat, am jucat pe 2-3 poziții în ultimele 10 minute ca să-mi creez spații. Poate că dacă nu intra astăzi, n-am fi avut jucători ca să ne ajute. Dacă vrei să fii o echipă de top, trebuie să ai competiție”.

Declarațiile lui Stipe Perica după victoria cu Oțelul

Selmani, despre cele 44 de puncte adunate de Dinamo: „Merităm tot”

Atacantul spune că Dinamo merită să fie pe locul 2 în clasament, cu 44 de puncte după 25 de meciuri.

„Nu e vorba despre noroc, merităm tot ce am făcut, nu menționez că suntem o echipă complet nouă față de vară, am adus jucători tineri, multe accidentări, e un lucru important pentru Dinamo.

Sunt foarte fericit cu situația în care suntem, nu știe nimeni ce vorbim în vestiar, ce simțim, lucrăm foarte mult.

Sunt 44 de puncte, probabil că mai avem nevoie de câteva, dar ne-am pus într-o situație foarte bună.

Ne vom bucura de restul sezonului, cel trecut am suferit, vrem să-i bucurăm pe fani”, a concluzionat atacantul.