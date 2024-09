VOLUNTARI - DINAMO 0-1. Antrenorul Zeljko Kopic (46 ani) a explicat, după ce Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României, că va folosi competiția pentru a da mai multe minute jucătorilor care evoluează mai puțin în campionat.

Tehnicianul croat nu a putut oferi prea multe informații despre accidentarea suferită de atacantul Hakim Abdallah (26 de ani) și a spus că Dinamo mai are nevoie de transferuri.

Kopic a făcut doar două schimbări în primul 11: Costin și Patriche au fost folosiți după ce Sivis și Homawoo au fost eliminați în meciul cu Universitatea Craiova din Liga 1.

VOLUNTARI - DINAMO. Zeljko Kopic: „Pe parcursul Cupei voi putea să dau minute mai multor jucători”

„Aceasta este echipa pe care o folosesc, nu judec în termeni de cel mai bun 11. Am avut doi jucători noi față de meciul precedent, Costin și Patriche. Am simțit că jucătorii sunt obosiți psihic și fizic, dar am hotărât să continuăm la fel.

Un meci de Cupă cu o echipă motivată, care a jucat acasă, am văzut că stau bine și în campionat. Ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine în ofensivă, dar cel mai important era să câștigăm și am reușit.

Pentru mine era important să ajungem în grupe datorită ambițiilor noastre, pe parcursul competiției voi putea să dau minute mai multor jucători . Sunt câțiva care nu sunt încă la capacitate maximă, trebuie să avem răbdare cu ei”, a spus Kopic la Digi Sport.

Kopic: „Nu știu ce are Abdallah. Mai avem nevoie de transferuri”

Tehnicianul croat a spus că nu știe cât de gravă este accidentarea lui Hakim Abdallah, care a părăsit terenul plângând: „Vom vedea, deocamdată nu știm ce are. Am mai avut probleme cu accidentările, chiar și el, trebuie să așteptăm să vedem rezultatele analizelor.

Kopic a vorbit și despre meciul cu Universitatea Cluj: „Vom juca împotriva liderului din acest moment, dar suntem și noi aproape. Mergem să jucăm fotbal bun și să ne întoarcem cu un rezultat bun”.

Antrenorul a dat de înțeles că Dinamo mai are nevoie de transferuri: „Vom vedea în această pauză (pentru meciurile echipelor naționale - n.r.)”.