Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Stadion Csikszereda
Superliga

Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 11:32
  • Zoltan Szondi (58 de ani), președintele celor de la Csikzereda, a anunțat că arena formației din Miercurea Ciuc va trece printr-o serie de modificări.
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Înainte de startul sezonului, Csikzereda a fost anunțată că stadionul pe care evoluează nu va mai fi omologat, deoarece are doar 2.500 de locuri.

Odată cu stagiunea 2026/2027, FRF nu mai omologhează arene cu o capacitate sub minimul de 4.500 de locuri. Totuși, forul condus de Răzvan Burleanu a decis să schimbe regulamentul, astfel încât ciucanii să nu fie nevoiți să-și caute o altă casă.

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Zoltan Szondi: „Punem o peluză mobilă”

După prima victorie din acest sezon al celor de la Csikszereda, 2-1 cu Voluntari, președintele formației din Miercurea Ciuc a dezvăluit ce modificări urmează să fie făcute la stadion.

„Noi am primit termen de un an din partea FRF. Deja am inițiat procesul. Punem o peluză mobilă pentru locurile care ne lipsesc.

Nu am vrut să distrug ceea ce există. Să demontez scaunele și să pun unele mai mici, să stea oamenii înghesuiți. Nu am vrut asta.

Dacă am făcut ceva ce este cât de cât frumos, nu vreau să distrug”, a spus Szondi, citat de digisport.ro.

Mai avem nevoie de 2.000 de locuri. Eu am crezut că această regulă se va schimba. Nu mi se pare că este corect. După părerea mea, locurile ar trebui să fie în raport cu numărul de locuitori din fiecare oraș. Zoltan Szondi, președinte Csikzereda

Comunicatul FRF, de la sfârșitul lunii iunie

„În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, hotărăște:

– Ia act de solicitarea clubului FK Csikszereda și de argumentele prezentate în favoarea admiterii solicitării menționate. (Anexa 1)

– Aprobă completarea art. 39 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prin introducerea unui nou alin. având următorul conținut:

«Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență, după caz, poate aproba, în cazuri temeinic motivate, prelungirea perioadei de grație acordate conform prevederilor alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus cu încă maxim un an competițional.

În situația prelungirii perioadei de grație prevăzute la alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus, cele 5 procente din capacitatea totală a stadionului necesar a fi acordate suporterilor echipei vizitatoare vor fi calculate prin raportare la numărul minim de locuri prevăzute pentru categoria competițională respectivă.»”

După 13 etape, Csikszereda ocupă ultimul loc din Superliga, cu 5 puncte.

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