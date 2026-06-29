FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Stadion Csikszereda/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 22:55
  • Csikszereda va putea să-și dispute meciurile pe teren propriu stadion și în sezonul 2026/2027 din Liga 1, după ce a FRF modificat Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF).
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În urmă cu câteva zile, Csikszereda a fost informată de LPF că stadionul pe care evoluează nu va mai fi omologat, deoarece are doar 2.500 de locuri, sub minimul de 4.500 impus pentru meciurile din Liga 1.

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FRF a modificat regulamentul pentru Csikszereda

În sezonul trecut, Csikszereda a primit derogare fiindcă era club care tocmai promovase pe prima scenă și cluburile beneficiază de multe excepții în primul an pe care îl petrec în elita fotbalului românesc.

Pentru al doilea sezon, regulamentul nu mai oferea automat o nouă excepție.

Csikszereda a apelat la Federația Română de Fotbal (FRF), for care nu omologhează stadioanele, dar care poate modifica regulamentul care impune criteriile pe care o arenă trebuie să le îndeplinească.

Comitetul de Urgență, format din format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Cristian Petrean, a decis completarea articolului 39 din ROAF.

Potrivit noii prevederi, în cazuri considerate întemeiate, Comitetul Executiv ori Comitetul de Urgență are posibilitatea de a acorda unui club încă un an competițional de grație.

Comunicatul FRF

„În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, hotărăște:

– Ia act de solicitarea clubului FK Csikszereda și de argumentele prezentate în favoarea admiterii solicitării menționate. (Anexa 1)

– Aprobă completarea art. 39 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prin introducerea unui nou alin. având următorul conținut:

«Comitetul Executiv sau Comitetul de Urgență, după caz, poate aproba, în cazuri temeinic motivate, prelungirea perioadei de grație acordate conform prevederilor alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus cu încă maxim un an competițional.

În situația prelungirii perioadei de grație prevăzute la alin. 4 sau alin. 4bis de mai sus, cele 5 procente din capacitatea totală a stadionului necesar a fi acordate suporterilor echipei vizitatoare vor fi calculate prin raportare la numărul minim de locuri prevăzute pentru categoria competițională respectivă.»”

Primul meci al celor de la Csikszereda pe teren propriu din noua stagiune este programat în weekend-ul 25-26 iulie, când va întâlni FCSB, în etapa #2 din Liga 1.

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