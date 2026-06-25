Veste-șoc: stadionul nu va fi omologat! Scandal în Liga 1: o echipă care a fost aproape de barajul de Conference nu mai e lăsată să evolueze pe arena proprie

Țintarul noului campionat va fi stabilit vineri, 26 iunie, iar prima etapă se va disputa în weekend-ul 18-19 iulie

Una dintre echipele revelație din sezonul precedent a fost informată de LPF că nu mai poate să-și dispute meciurile pe propriul stadion

Cine e echipa în cauză și din ce motiv arena nu mai primește undă verde, în rândurile următoare

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Lovitură de proporții pe care un club din Liga 1 îl primește cu 3 săptămâni înainte de debutul viitorului sezon. A fost informată oficial de către Liga Profesionistă de Fotbal că stadionul nu îi va fi omologat pentru a putea juca și în 2026-2027, așa cum s-a întâmplat în campionatul trecut.

E vorba despre Csikszereda, a cărei arenă nu îndeplinește unul dintre criteriile din lista celor care trebuie bifate pentru a fi omologat și anume: capacitatea sub limita minimă impusă de regulament. Stadionul din Miercurea Ciuc are doar 2.500 de locuri, iar regulamentul prevede cel puțin 4.500.

LPF nu acceptă excepții, Csikszereda apelează la FRF

În sezonul trecut, Csikszereda a primit derogare fiindcă era club care tocmai promovase pe prima scenă și cluburile beneficiază de multe excepții în primul an pe care îl petrec în Liga 1. Pentru al doilea sezon însă, toate aceste derogări nu mai sunt valabile, astfel că harghitenii au fost anunțați de LPF să caute un alt stadion, care să aibă cel puțin 4.500 de locuri.

Cei de la Csikszereda speră să găsească înțelegere la Federația Română de Fotbal, for care nu omologhează stadioanele, dar care poate modifica regulamentul care impune criteriile pe care o arenă trebuie să le îndeplinească. Dacă și poziția FRF va fi la fel cu a celor de la LPF, atunci clubul nu va evolua la Miercurea Ciuc până când capacitatea nu va fi extinsă la 4.500 de scaune.

Se mută Csikszereda la Sf. Gheorghe?

Cea mai la îndemână soluție, în această situație de urgență pentru Csikszereda, ar fi să se apeleze la Sepsi, care să-i permită să joace la Sf. Gheorghe. Ar fi și cea mai apropiată localitate care să dețină un stadion care să respecte standardele pentru omologare. Între Miercurea Ciuc și Sf. Gheorghe sunt în jur de 65 de kilometri, distanță care se parcurge cu autocarul în timp de 70-75 de minute.

Csikszereda a fost una dintre revelațiile campionatului trecut. Din postura de nou promovată a fost aproape de a disputa semifinala barajului pentru accesul în Conference League. A terminat pe locul 5 în play-out, la egalitate cu Botoșani, în fața căreia a pierdut dreptul de a disputa barajul cu FCSB din cauza clasării sub gruparea moldavă de la finalul sezonului regular. Csikszereda își obținuse și licența de Europa, clubul fiind unul care din punct de vedere financiar stă excelent.

Csikszereda, penultima în topul spectatorilor

Clubul din Harghita nu îndeplinește limita minimă de capacitate, dar chiar și așa, media de spectatori pe care echipa a avut-o în campionatul trecut a fost una foarte mică, mult sub și cele 2.500 de locuri pe care le deține acum arena. De fapt, Csikszereda a fost pe penultimul loc în topul fanilor la meciurile de acasă în Liga 1 2025-2026. Sub ea s-a clasat doar Metaloglobus.

Top 5 cele mai slabe asistențe pe stadion în campionatul trecut

FC Botoșani 3.500 spectatori medie acasă

Farul 3.000

Unirea Slobozia 1.600

Csikszereda 1.500

Metaloglobus 650

În privința echipelor care vor evolua în campionatul următor în Liga 1, în afara lui Csikszereda, există doar două echipe care îndeplinesc la limita criteriul capacității stadionului.

Cele mai mici stadioane pe care echipele vor să joace în 2026-2027

Csikszereda - 2.500 locuri

Voluntari - 4.510

Farul - 4.550

Mioveni (FC Argeș) - 6.000

Botoșani - 7.800

Arcul de Triumf (FCSB, Dinamo) - 8.200

Sepsi - 8.400

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