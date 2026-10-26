Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal” +19 foto
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Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 10:43
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 11:01
  • BARCELONA - REAL MADRID 1-2. „Catalanii” au fost ținta glumelor pe rețelele de socializare după prima înfrângere din acest sezon de La Liga, venită chiar în fața marii rivale.
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Kylian Mbappe a fost eroul „galacticilor”, cu o dublă reușită în minutele 41 și 88. Unicul gol al Barcelonei a fost marcat de Raphinha, în minutul 61.

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FOTO. Cele mai tari meme-uri după Barcelona - Real Madrid 1-2

Imediat după finalul partidei de pe Camp Nou, internauții s-au întrecut în glume pe rețelele de socializare.

În galeria de mai jos, cele mai amuzante glume ale microbiștilor:

Lamine Yamal, în buzunarul lui Cucurella (FOTO: x.com)
Lamine Yamal, în buzunarul lui Cucurella (FOTO: x.com)

Galerie foto (19 imagini)

Lamine Yamal, în buzunarul lui Cucurella (FOTO: x.com) „Cancelo îl faultează pe Diomande. Nu se dictează fault, iar VAR nu intervine. Barcelona înscrie. Nici măcar nu mai încearcă să se ascundă” (FOTO: x.com) „Cu ce se confruntă Cancelo atunci când intervine în apărare” (FOTO: x.com) „Discuțiile despre arbitri încep să devină obsesive” „Ei bine, noi ne-am săturat de lucruri care continuă să se întâmple” (FOTO: x.com) „Îți voi băga pe gât cele 15 trofee Champions League și pe Negreira, în caz că pierzi El Clásico” (FOTO: x.com)
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Nici Lamine Yamal nu a scăpat: „I-a schimbat codul poștal”

Aproape invizibil pe parcursul celor 90 de minute, starul Barcelonei a încercat, la o fază, să-și ajute coechipierii din defensivă, însă a sfârșit prin a fi umilit de Yan Diomande, care i-a trecut mingea printre picioare.

„Diomande i-a dat mingea printre picioare lui Yamal și tocmai i-a schimbat codul poștal.

Moștenitorul lui Messi e pe aici în căutare de adversari, iar azi a fost atât de făcut praf încât încă mai caută ieșirea.

PREA MULT TIKTOK, PREA MULT FUM ȘI PREA PUȚINĂ BENZINĂ ÎN REZERVOR”, a scris un utilizator pe X.

După victoria din El Clasico, Real Madrid a ajuns la 24 de puncte, dar a rămas pe locul 3 în La Liga, la trei puncte de liderul Barcelona.

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