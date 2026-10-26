Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”

BARCELONA - REAL MADRID 1-2. „Catalanii” au fost ținta glumelor pe rețelele de socializare după prima înfrângere din acest sezon de La Liga, venită chiar în fața marii rivale.

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Kylian Mbappe a fost eroul „galacticilor”, cu o dublă reușită în minutele 41 și 88. Unicul gol al Barcelonei a fost marcat de Raphinha, în minutul 61.

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Imediat după finalul partidei de pe Camp Nou, internauții s-au întrecut în glume pe rețelele de socializare.

În galeria de mai jos, cele mai amuzante glume ale microbiștilor:

Nici Lamine Yamal nu a scăpat: „ I-a schimbat codul poștal”

Aproape invizibil pe parcursul celor 90 de minute, starul Barcelonei a încercat, la o fază, să-și ajute coechipierii din defensivă, însă a sfârșit prin a fi umilit de Yan Diomande, care i-a trecut mingea printre picioare.

„Diomande i-a dat mingea printre picioare lui Yamal și tocmai i-a schimbat codul poștal.

Moștenitorul lui Messi e pe aici în căutare de adversari, iar azi a fost atât de făcut praf încât încă mai caută ieșirea.

PREA MULT TIKTOK, PREA MULT FUM ȘI PREA PUȚINĂ BENZINĂ ÎN REZERVOR”, a scris un utilizator pe X.

🚨🔥 DIOMANDE LE HA HECHO UN REGATE A LAMINE YAMAL Y LE HA CAMBIADO HASTA EL CÓDIGO POSTAL 🍿 El heredero de Messi buscando rivales y hoy le han hecho un túnel que todavía está buscando la salida. MUCHO TIKTOK, MUCHO HUMO Y POCA GASOLINA. 😂 https://t.co/RcsFuiQz9W — Manu90Minuti (@mjss10) October 25, 2026

După victoria din El Clasico, Real Madrid a ajuns la 24 de puncte, dar a rămas pe locul 3 în La Liga, la trei puncte de liderul Barcelona.

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