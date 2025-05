Jean Vlădoiu (56 de ani), fostul atacant al Generației de Aur, a oferit primele declarații după operația suferită recent, în urma unui infarct.

Vlădoiu a suferit un al doilea infarct, în urma unui șoc emoțional provocat de decesul unei rude apropiate, cumnatul său. De primul infarct nici măcar nu a știut, urmele acestuia s-au văzut abia la analizele amănunțile pe care le-a făcut.

Fostul component al Generației de Aur a fost operat miercuri, la Spitalul de Urgență Pitești, unde medicii au decis să-i monteze trei stenturi.

Jean Vlădoiu: „Cu inima e mult mai complicat”

Vlădoiu a dezvăluit că starea sa de sănătate este una bună, iar în acest moment se află alături de familie.

Totodată, acesta a explicat și cum a ajuns pe masa de operație.

„Sunt bine, am ajuns acasă. Operația a fost foarte grea. A durat undeva la trei ore. Doctorul era foarte concentrat și cred că au găsit mai multe probleme la inimă. Am ajuns acasă și încerc să-mi revin, după tot ce s-a întâmplat.

Am avut al doilea infarct, habar nu am avut de primul.

Când am avut decesul cumnatului, cred că [primul infarct] l-am dus pe picioare. Am fost pe drumuri, l-am înmormântat [pe cumnat].

După 4 zile de alergături și toate cele, m-am așezat pe canapea și am simțit o durere în zona inimii, pe care nu am avut-o niciodată. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva.

Am zis că dacă-l cunosc pe doctor (n.r. Dimitrie Bușu) și fratele meu a trecut ok peste operație , să merg totuși la medic.

L-am sunat, a zis «Gata, nu mai pleci de la noi, mergem direct la urgență Cazul e grav». Când a văzut ce e la inimă, a zis să mai facem o dată procedura de coronarografie. Mi-a zis dacă vreau să merg la București, să punem un bypass.

Am decis să rămân acasă, la dânsul. Dacă se termină aici, se termină. Dar am avut încredere în dânsul, e și cel mai bun. Pentru mine este cel mai bun. Am zis că merg pe mâna dânsului.

A văzut problemele grave și a doua zi mi-a spus că o să fac operația. L-am simțit cât era de emoționat. A reușit să monteze încă trei stenturi. Mai urmează încă unul peste o lună.

Orice om se sperie... Eu am suferit operații doar la piciorul stâng. Nu vorbești de un organ gen ficat, cu inima e mult mai complicat. El (n.r. medicul) și-a făcut cruce și mi-a zis: «Cum ai ajuns în stadiul ăsta?». I-am zis că nu știu. N-am zăcut nici măcar o zi.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Am simțit căldura lor”, a spus Jean Vlădoiu, potrivit digisport.ro.

28 de selecții a adunat Jean Vlădoiu în echipa națională de fotbal a României. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

De-a lungul carierei, Jean Vlădoiu a jucat pentru FC Argeș, Steaua, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, UTA Arad, Koln și Kickers Offenbach (Germania).

Ulterior, a antrenat echipele FC Snagov, FC Național, Dinamo (secund) și FC Argeș (a fost și președinte al clubului). A lucrat și pentru FRF ca președinte Fan Club România.

