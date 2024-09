Cosmin Contra (48 de ani) l-a lăudat pe Andrei Rațiu (26 de ani) pentru evoluțiile sale din ultimele meciuri la Rayo Vallecano, dar l-a sfătuit să rămână cu picioarele pe pământ, după ce Marca a scris că Atletico Madrid a pus ochii pe el.

Internaționalul român a fost din nou titular pentru Rayo Vallecano în meciul cu Atletico Madrid, încheiat, scor 1-1. În minutul 35 al partidei, Rațiu s-a aflat în centrul atenției, după ce i-a oferit o pasă decisivă lui Palazon.

În repriza secundă, forțele s-au balansat de partea madrilenilor, iar golul egalizator a picat repede, în minutul 49, prin Connor Gallagher.

Cosmin Contra, sfat pentru Andrei Rațiu

Astăzi, jurnaliștii de la Marca au transmis că evoluția lui Rațiu l-a impresionat pe Diego Simeone, iar acesta se gândește să-l aducă pe internaționalul român pe Civitas Metropolitano.

Cosmin Contra, fost jucător la Atletico Madrid, a lăudat prestațiile lui „Sonic”, însă l-a sfătuit să rămână cu picioarele pe pământ, deoarece mai are mult de tras pentru a ajunge la un alt nivel.

„Cu toţii ne bucurăm că Andrei Raţiu are aceste evoluţii în Spania. Eu am zis-o dintotdeauna: când jucătorii noștri vor prinde minute în campionatele puternice, faţa naţionalei se va schimba. Este important ca ei să evolueze împotriva unor adversari puternici.

Raţiu are un potenţial enorm, dar mai are mult de tras. Eu ştiu ce zic, am jucat în Spania, trebuie să rămâi concentrat la fiecare meci.

O spun încă o dată: e crucial ca fotbaliştii noștri să joace, să-şi găsească un loc de titular, fie că e Spania, Anglia, Germania sau Italia. Doar așa pot creşte în valoare”, a declarat Cosmin Contra pentru sportpesurse.ro.

Alaves, Atletico Madrid și Getafe sunt echipele la care a evoluat Cosmin Contra în La Liga.

Andrei Rațiu, dorit de Atletico Madrid

La meciul cu Atletico, Andrei Rațiu a fost notat cu 7,2, conform flashscore.com, adică a doua notă de la Rayo, după marcatorul Palazon, cu 7,6.

Fundașul român a fost solid pe defensivă și foarte bun pe ofensivă. Iar Diego Simeone a remarcat acest lucru și s-a interesat de situația fotbalistului român, anunță spaniolii de la Marca.

Andrei Rațiu a fost trecut agenda celor de la Atletico Madrid, ca fiind un jucător extrem de interesant de urmărit în continuare, până la următoarea perioade de transferuri.

„ Datorită ADN-ului său combativ, al maturității (26 de ani) și puterii fizice, s-ar potrivi stilului lui Simeone. Rayo l-a semnat pentru 500.000 de euro, o sumă care s-ar putea înmulți de 20 de ori în câteva luni și încă crește ”, au notat spaniolii.

Atletico Madrid are un singur fundaș dreapta de meserie în lot: campionul mondial Nahuel Molina. Tot acolo mai poate evolua și Marcos Llorente, un fotbalist cu un apetit ofensiv foarte crescut, pe care Simeone îl folosește mai sus în flanc, de obicei.

Așadar, Rayo Vallecano ar fi dispusă să se despartă de Andrei Rațiu pentru cel puțin 10.000.000 de euro. 50% din drepturile federative ale fotbalistului încă aparțin celor de la Villarreal.

Spaniolii anunță că și alte echipe importante din Europa - Atalanta, Brighton, Brentford și Genoa - sunt interesate de fotbalistul român, care a făcut o figură frumoasă și la EURO 2024.