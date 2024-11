FC Argeș - CFR Cluj 2-2. Dan Petrescu (56 de ani) s-a supărat pe prestația jucătorilor săi, în urma egalului obținut la Pitești în Cupa României.

CFR Cluj nu a putut să câștige cu FC Argeș, după ce au revenit de la 0-1 și au fost egalați spre finalul meciului.

Dan Petrescu: „Să fim realiști, ne-au plecat 5 jucători”

La finalul partidei, antrenorul echipei ardelene a declarat că este dezamăgit că nu a reușit să câștige și a evidențiat mai multe probleme din spatele formei proaste prin care trece CFR în acest moment:

„Sunt puțin supărat, nu am început bine meciul, am luat gol, ne-am revenit, am dat două.

În repriza secundă nu a fost bine, se vede că este o echipă care și-a dorit, nici norocul n-a fost cu noi.

În afară de penalty și de golul marcat nu rețin nici măcar o fază de la ei.

Încă suntem în cărți pentru campionat și Cupa României. Sunt multe greșeli individuale, de aia luăm multe goluri.

E alt lot, cei mai buni 4-5 jucători au plecat. La CFR obiectivele sunt aceleași indiferent de lotul pe care îl ai.

Noi încercăm să rămânem în prezent, să vedem ce jucători au venit, ce jucători au plecat, ce ghinioane avem și după să criticăm. Astăzi trebuia să câștigăm”, a spus tehnicianul, la Prima Sport.

Dan Petrescu a vorbit și despre situația actuală a lui Louis Munteanu, accidentat, care nu a evoluat în egalul cu Sepsi, scor 3-3:

„Astăzi a fost primul antrenament al lui Louis Munteanu cu echipa, sper să-l avem la Buzău”.

În următorul meci, CFR Cluj va face deplasarea la Buzău, pe 1 noiembrie, în etapa #15, din Superligă.

Dan Petrescu a revenit în luna aprilie la ardeleni, după o aventură la Jeonbuk, în Coreea de Sud.

1,91 puncte per meci are Dan Petrescu pe banca celor de la CFR Cluj, conform transfermarkt.com

Adi Păun: „Suntem în criză de rezultate la CFR”

Imediat după fluierul final, Adi Păun a declarat că echipa sa se află într-o criză de identitate și trebuie să își revină cât mai repede, pentru a mai putea lupta la îndeplinirea obiectivelor:

„Obiectivele noastre în acest sezon sunt Cupa și campionatul.

Am avut un început de partidă slab, ei au început mai motivați, cu toate că ne-am propus să intrăm mai bine.

Au marcat ei primii și după ne-am revenit și am echilibrat jocul. La cabine ne-am propus să mergem peste ei, însă ne mulțumim doar cu un egal.

Este o criză la CFR, avem nevoie să ne revenim și să începem să avem rezultate, sunt de mult timp la echipă și trebuie să ne ridicăm.

Noi, jucătorii, când intrăm pe teren trebuie să dovedim că merităm să jucăm la CFR”, a afirmat jucătorul lui CFR Cluj.

Adrian Păun a revenit în vara anului curent la echipa care l-a consacrat, după o aventură în Israel, la Hapoel Beer Sheva.

În acest sezon, atacantul ardelenilor a evoluat în 14 meciuri pentru CFR Cluj, în care a reușit să marcheze două goluri și să ofere două pase de gol.