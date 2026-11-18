Adrian Porumboiu (76 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a analizat parcursul eșuat al României din Liga Națiunilor, după eșecul cu Bosnia, scor 1-2.

Omul de afaceri i-a cerut demisia lui Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF.

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Naționala lui Hagi a acumulat doar 3 puncte și a încheiat grupa B4 pe ultimul loc.

„Tricolorii” vor juca la baraj în primăvara anului viitor, acolo unde ar putea întâlni una dintre naționalele care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Adrian Porumboiu, despre parcursul României: „Atât s-a putut”

Fostul patron de club din România nu a avut foarte multe de spus despre meciurile jucate de „tricolori” în Liga Națiunilor.

„Ca să folosesc o vorbă devenită celebră la noi și care ni se potrivește foarte bine, atât s-a putut. Așa am putea caracteriza această campanie din Liga Națiunilor.

Atât s-a putut. Asta ne caracterizează. Suntem voioși, zâmbim și spunem că atât s-a putut”, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro.

Porumboiu a vorbit și despre meciul cu Bosnia, dar și despre gafa imensă comisă de Andrei Rațiu la golul egalizator al gazdelor.

„Ce mai e de zis? Când pierzi... Rămânem cu o repriză foarte bine jucată. E trist când pierzi. Cu ce rămânem? Cu clasamentul, cu trei puncte. Nu ai ce să... Nu e o zi în care să te apuci să dai în antrenor sau jucători. Sunt multe lucruri de pus la punct.

Jocul e compus din foarte multe elemente, lucruri valoroase și lucruri de atenție. Noi am avut ghinionul ca Rațiu... Nu știu ce a fost în capul lui la faza aceea. E un jucător care vine dintr-un campionat puternic, dar ultimele evoluții nu au fost la fel de bune.

Dar nu asta e problema. E ceva care... Nu știu. Jucătorii au jucat bine o repriză, dar apoi a venit o greșeală impardonabilă și de acolo se continuă seria asta neagră”.

Până la urmă nu e un capăt de țară. În mod normal, nu are cum să te bată adversara de la baraj. Dar ce s-a întâmplat e de luat în calcul pentru următoarele preliminarii. Eu în Hagi am încredere necondiționată. Știe ce vrea, dar, din păcate, nu joacă el. Adrian Porumboiu

FOTO. Eroarea comisă de Andrei Rațiu la golul egalizator marcat de Tahirovic

Adrian Porumboiu, atac la adresa lui Răzvan Burleanu: „ Dă-ți , bă, băiatule, demisia!”

Adrian Porumboiu a avut un discurs dur și la adresa președintelui FRF Răzvan Burleanu, după rezultatele dezamăgitoare înregistrate de România.

„Ar trebui să se schimbe ceva, dar nu ai ce. Dacă tot am avut atâtea ghinioane, poate tu ești ghinionul. Dă-ți, bă, băiatule, demisia! De ce să nu luăm și asta în calcul? Dacă vezi că atâtea nu merg, să o facem și pe asta. Să spună că atât s-a putut.

Așteptăm să-și mai schimbe corporatiștii din declarații, ca să mai ia și el niște cuvinte noi. Are vreo 20 și le tot rostește. Nu putem să ne gândim că el e de vină, dar poate...

Ce-i drept, am avut și mult ghinion în multe meciuri. Trebuie să ai și noroc. Atât s-a putut... Acum ce să mai facem? Vor veni 2-3 calificări, ei o duc bine, sunt frumoși, zvelți și cu capetele deasupra, dar plecate.

Dacă pierdem barajul și preliminariile, vin altele. O să-l vedem pe Burleanu cu barba sură până în anul 3000”, a mai adăugat Adrian Porumboiu.

Rezultatele României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România 2-1

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