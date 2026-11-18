Mihai Stoica (61 de ani) a avut un discurs dur la adresa imnului național al României, după meciul pierdut de „tricolori” cu Bosnia, scor 1-2.

Fostul oficial de la FCSB i-a luat și apărarea lui Andrei Coubiș (23 de ani), care a fost criticat pentru că nu a intonat imnul la Zenica.

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România a încheiat această ediție a Ligii Națiunilor pe ultimul loc în grupă, cu doar trei puncte acumulate, și va juca la baraj în martie anul viitor.

Naționala lui Hagi a avut parte de o primire ostilă la Zenica, întregul stadion fluierând în momentul intonării imnului României.

Mihai Stoica: „Imn mai urât decât ăsta nu există!”

La finalul partidei, comentatorul sportiv Emil Grădinescu l-a taxat pe Andrei Coubiș pentru că nu a cântat imnul.

„Mă iau de Coubiş, ar trebui. Mă, dacă nu învaţă imnul, asta e observaţia cu care sunt de acord. Bă, măcar dă din buzele alea! Învaţă imnul atunci!”, a spus Grădinescu, conform primasport.ro.

Mihai Stoica a sărit în apărarea fundașului de la Lincoln City. Acesta a avut și un discurs dur despre imnul național, pe care îl consideră nepotrivit.

„Nu sunt de acord, e o chestie falsă. De ce? Imn mai urât decât ăsta nu există! Eu n-aş putea să-l cânt, pentru că nu-mi place. Asta nu e o chestie… E urât imnul, melodia e urâtă, versurile sunt stupide.

Anton Pann, Andrei Mureşanu (n.r. - muzica a fost compusă de Pann, iar versurile îi aparțin lui Mureşanu), să fie sănătoşi! Îmi plăcea mai mult cel de dinainte (n.r. - «Trei Culori»).

Unii sunt atât de ipocriţi. «Domnule, sunt mândru că sunt român.» De ce să fiu mândru că sunt român? OK, să fie sănătoşi, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să cânt imnul.

Imnul Italiei e imn, imnul Scoţiei la fel. Alea sunt! E un imn care a apărut de câţiva ani. Mare lucru că nu cântă, foarte bine! Imnul Franţei la fel”, a spus Mihai Stoica, conform sursei citate.

VIDEO. Imnul României, fluierat înainte de meciul cu Bosnia

România a fost învinsă din nou de Bosnia, de această dată cu scorul de 1-2. Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, dar gazdele au restabilit egalitatea înainte de pauză, după o gafă uriașă a lui Andrei Rațiu.

Bosniacii au marcat golul victoriei în minutul 82, după un șut splendid al lui Bajraktarevic.

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