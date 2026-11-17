Bosnia - România. Fundașul Andrei Rațiu (28 de ani) a comis o greșeală imensă la golul egalizator al gazdelor, în ultimul meci din grupa Ligii Națiunilor.

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Naționala României a început perfect meciul de la Zenica, după ce Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6. „Tricolorii” au rămas în avantaj până spre finalul primei reprizei.

FOTO. Andrei Rațiu, greșeală imensă la golul marcat de Bosnia

În minutul 44 al partidei de la Zenica, mingea a ajuns la Ermin Mahmic, care se afla pe partea dreaptă. Mijlocașul de la Corum nu a stat pe gânduri și a centrat în careu.

Mingea a fost deviată ușor de Radu Drăgușin, dar a ajuns la Andrei Rațiu, care era obligat să îndepărteze imediat pericolul.

Aflat în fața porții, fundașul lui Rayo Vallecano a comis o greșeală de proporții. Rațiu a respins eronat mingea, lăsând-o chiar în fața porții lui Hindrich, iar Benjamin Tahirovic a profitat, i-a luat fața și a împins balonul în plasă.

Hindrich nu a mai putut interveni la șutul bosniacului, iar gazdele au reușit să egaleze chiar înainte de pauză.

Naționala României are nevoie de o victorie în această seară cu Bosnia pentru a încheia grupa B4 pe locul trei și pentru a evita barajul.

Nici Polonia nu trebuie să nu se impună în fața Suediei pentru ca „tricolorii” să-și asigure poziția a treia.

FOTO. România - Bosnia

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