Horia Manoliu, președintele executiv al AFC Rapid, a vorbit despre decizia instanței de a radia Asociația Municipală de Fotbal București (AMFB).

Echipa lui Manoliu susține că este adevărata deținătoare a palmaresului clubului giuleștean.

AFC Rapid și Progresul București au avut câștig de cauză în procesul cu AMFB, asociația care se ocupa de organizarea meciurilor din Liga 4 și Liga 5, Cupa României și competițiile de juniori, fazele pe București.

AFC Rapid susține că este „adevăratul Rapid”: „Nu poți să-ți bați joc de un club cu o așa tradiție”

„Nu suntem nebuni. Avem legea în față, de partea noastră, și am considerat că s-a ajuns la mult prea mult. Rapid, adevăratul Rapid, a fost dezafiliat, afiliat și nu poți să-ți bați joc de un club cu o așa tradiție , să faci tot ce vrei doar pe interese.

Totul a început în 2017, când toată frustrarea noastră a plecat după ce am promovat din Liga 5 în Liga 4 și am pornit, conform actelor, de la zero. Apoi ne-am trezit în Liga 4 cu echipe precum Steaua, Dinamo, Academia Rapid.

Prin această decizie am demonstrat că suntem adevăratul Rapid! Legat de FRF nu pot să mă pronunț, este o altă speță, deși consider că sunt convergente, mă refer la procesul în care sunt domnul Mititelu și domnul Tudor.

AMFB, acum, trebuie să înceapă cu alți oameni care trebuie să se priceapă și să facă treaba serios. Ne judecăm și nimeni nu a crezut, am demonstrat că există legi în țara asta și că dreptatea învinge”, a declarat Horia Manoliu, potrivit prosport.ro.

Rapidul lui Șucu, drept de folosinţă exclusivă a mărcii şi siglei

La începutul anului trecut, FC Rapid 1923, clubul patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu, anunţa că a primit decizie favorabilă de la Curtea de Apel Bucureşti în cele două procese privind dreptul de folosinţă exclusivă a mărcii şi siglei.