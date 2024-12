Alexandru Chipciu (35 de ani) e prima voce importantă din fotbalul românesc care își asumă să vorbească frontal despre ce ar însemna România cu Călin Georgescu președinte.

Fotbalistul spune că „de câteva zile simt frică, teamă, anxietate”, dezvăluie că a șters aplicația Tik-Tok din telefonul fetelor lui și povestește cum un membru al familiei sale „a fost manipulat să-l voteze pe Georgescu în turul 1”.

Cu 13 trofee și aproape 50 de selecții, Chipciu crede că „dacă și acum, când toată lumea e informată, va ieși tot Georgescu, atunci e clar că avem și noi, ca popor, o foarte mare problemă”.

Alexandru Chipciu e cel mai solicitat fotbalist pentru declarații după meciurile din campionatul intern. Pentru că nu spune niciodată platitudini. Urăște clișeele și are de fiecare dată un discurs foarte direct, critic și autocritic, uneori exaltat, dar de fiecare dată spunând lucrurilor pe nume.

Chipciu, acum lider al unei echipe istorice dintr-un oraș mare, U Cluj, a acceptat pentru publicul GOLAZO.ro un dialog pe teme extra-sport, dar care polarizează atenția și energia întregii țări în aceste zile: finala prezidențială dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Alegeri prezidențiale. Revolta lui Chipciu înainte finalei Lasconi - Georgescu

Alex, azi te provoc la un dialog deschis, dar despre politică, nu despre fotbal.

Nici nu-mi arde de fotbal, sincer! E pentru prima dată în viața mea când am pus toate discuțiile astea despre politică pe primul plan, chiar și peste fotbal, peste familie. Parcă nici nu-mi mai arde de altceva.

De ce?

Pentru că, și o spun fără nici o exagerare, după multă, foarte multă vreme, simt frică.

Serios?

La modul cel mai serios! Și toată starea asta pe care o simt, că am putea să ajungem ca țară într-un pericol incredibil, s-a propagat și în rândul apropiaților și n-am liniște deloc. Simt teamă, anxietate…

„Cum să mai iau în calcul să trăiesc în România dacă va ieși președinte un extremist?”

Care e scenariul negru care îți provoacă aceste stări?

Că un propagandist rus va fi președintele României. Cum poți spera că ar putea să fie bine, pentru noi, pentru copiii noștri? Normal că îți faci griji. Mai văd și aberațiile pe care le susține ori de câte ori apare în spațiul public. Și nu o spun eu, au zis oameni mai deștepti decât mine. L-am văzut pe domnul Șucu cât de bine a explicat. Și e un om care a realizat, care a construit ceva. A zis că România e pe un trend bun, că a crescut PIB-ul. Am auzit profesori de economie care au susținut același lucru. Și vine unul, ne spune că va face benzina 1 leu și lumea îl votează?! Apoi, cum să nu fiu înspăimântat când există riscul să ieșim din NATO, din UE?

Cum l-ai defini pe Călin Georgescu?

Eu l-aș defini ca pe un extremist cu probleme psihice. Iar dacă un astfel de om ajunge președintele țării, cum să mai iau în calcul să trăiesc în România?

„I-am zis soției să stea în fustă și prin casă, ca să aibă energie pozitivă”

Dar oamenii l-au votat masiv în primul tur.

Oamenii nu realizează că le va fi și mai rău cu un asemenea om în fruntea țării! Eu n-am Tik Tok, dar realizez că toată această manipulare s-a realizat acolo unde oamenii nu sunt suficient de bine informați, pentru că mie acest personaj mi s-a părut de la început un impostor. Problema e că o anumită pătură socială a crezut în toate acele aberații, frumos construite. Ce spune el este exact ca la horoscop, 60-70% din ce scrie acolo se potrivește la toate zodiile ca să fie de bine.

Care ți s-a părut cea mai mare mare exagerare pe care ai auzit-o recent?

Păi, zilele trecute am pus-o pe nevastă-mea să poarte fustă și în casă, că altfel nu are energie pozitivă (n.r. - aluzie la o afirmație a soției lui Călin Georgescu). Cum naiba am ajuns aici, să ni se jignească în acest mod inteligența?!?

Fetele mele mai mari, care au 11 și 12 ani, aveau Tik Tok. Dar acum le-am șters aplicația de pe telefoane. Ce să învețe de acolo? Alexandru Chipciu, mijlocaș U Cluj

„Prima reacție a mea, când l-am văzut pe Georgescu, a fost: «Uite, mă, ce bine vorbește ăsta»”

Ce te-a șocat cel mai tare în toată această perioadă?

Șucu parcă a spus că, din estimările pe care le-a făcut, s-au cheltuit cel puțin 50 de milioane de euro pe această propagandă. Incredibil! Dar mai e ceva ce nu-mi dă pace.

Ce anume?

Cum e posibil să poți să determini niște oameni să nu mai aibă propriul discernământ și să nu mai facă nicio diferență între adevăr și manipulare?

Dar știi că..

De fapt, stai că mi-am adus aminte de ceva: mi-a apărut și mie Călin Georgescu pe youtube, acum vreo 3-4 ani. Știi care a fost prima reacție, așa, pe viteză, după ce l-am ascultat?

Care?

„Ia, uite, ce bine le zice ăsta!”. De-asta, pe undeva, nu-i condamn pe oamenii care au căzut în această capcană. Dar acum sper că au realizat.

Și tu crezi că nu-l vor mai vota?

Dacă îl mai votezi și în turul 2 și câștigă, atunci, sincer, e clar că avem o problemă foarte mare și noi, ca țară, ca popor. Înseamnă că fascismul, comunismul sunt chestiuni care au fost mereu în stare latentă, n-am scăpat niciodată de ele și acum doar se reactivează.

Și tu ce soluție vezi, astfel încât să se rezolve ceva pentru generațiile viitoare, din această perspectivă?

Și mie mi se părea că la școală nu e importantă educația civică. Apoi, istoria care se predă astăzi nu știu cât de clar arată că fascismul, Mișcarea Legionară, comunismul au fost factori extrem de toxici și nocivi. Dacă oamenii nu sunt învățați de mici, se ajunge în situația de astăzi, să nu poată detecta pericolele. În ultimele zile, chiar am citit mult despre istoria marilor dictatori. Și am o concluzie, pe care le-o împărtășesc și cititorilor voștri.

„Mussolini spunea despre mulțime că e o gloată de proști. Extremiștii nu empatizează cu oamenii”

Te rog!

Hitler, Mussolini, Stalin, ei au fost toți extremiști, dar n-au empatizat nici un moment cu oamenii. Ei nu iubeau poporul lor, ei tot ceea ce făceau era exclusiv în numele ideologiei pe care o aveau. Mussolini vorbea despre mulțimea de oameni ca despre o gloată de proști. Iar noi credităm astăzi un om care face apologia Mișcării Legionare, a lui Antonescu?!

Ai avut apropiați, colegi, prieteni cu care să intri în contre pe teme politice în aceste zile?

Am avut un caz chiar în familie, cineva care l-a votat pe Georgescu, manipulat fiind pe net.

Cum?

I-a apărut în clipuri, l-a ascultat, i-a văzut CV-ul, că a fost nu știu ce director la ONU și i s-a părut că e ce trebuie și l-a votat. Acum a văzut că până și acel CV fusese un fals! S-a convins, nu-l va mai vota. Repet, îi înțeleg pe oamenii care au fost induși în eroare în primul tur, dar acum… Nici măcar nu mai suntem în situația de altă-dată, de a alege răul cel mai mic.

Dar ce alegem?

Mi-a zis soția zilele astea: avem de ales între o mâncare mai rea și o otravă.

Ai trăit în România în 3 orașe mari, Brașov, București, Cluj, iar afară, la Bruxelles și Praga. E diferență mare, mă refer ca viață, dincolo de sport, de fotbal?

În Belgia am găsit un stat adevărat. Care îți oferă totul atunci când ai nevoie. Când am văzut că, din salariul meu brut, 55% sunt taxe, m-am mirat și am întrebat de ce atât de mult. Mi s-a zis că statul te ajută ori de câte ori ai nevoie. Și apoi chiar m-am lovit de o problemă majoră și am înțeles ce înseamnă stat adevărat.

„Tătărușanu mi-a zis: siguranță ca în București nu e nicăieri. Chiar ni s-a urât cu binele?”

Ce problemă?

Eu aveam, în afara acelor taxe, o asigurare socială, care includea tot, de vreo 30 de euro. Tatăl meu a fost diagnosticat cu cancer și s-a activat asigurarea mea. Făcea tratament de 20.000 de euro pe lună, dar nu plătea nimic. Și a făcut 6 luni, în total vreo 120.000 de euro. Chestiunea cu statul care ajută cetățenii e partea frumoasă în Belgia, fiindcă acolo altele sunt problemele și anume infracționalitatea mare, faptul că sunt foarte mulți migranți nord-africani și poate unii localnici, belgieni, ar putea să se declare nemulțumiți.

Praga?

În Cehia mi s-a părut foarte apropiat de România. Fără mulți străini, Praga e un oraș superb, cu viziune europeană. În plus, Cehia e o țară în care te simți în siguranță. Recent, soția mea a fost în Franța, pe aeroport la Paris i s-a furat geanta, cu banii în ea. S-a dus la Poliție, ridicau din umeri, că n-au ce să facă, sunt depășiți. Li se pare normalitate dacă se petrece așa ceva. Imaginați-vă un singur caz de acest gen în aeroportul din România și s-ar vorbi o zi întreagă la știri. Discutăm acum ceva timp cu Tătărușanu și mi-a zis și el: siguranță ca la București nu e nicaieri! De-asta nu înțeleg ce vrem acum să votăm. Sau poate că românilor li s-a urât cu binele!