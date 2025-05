„Vor să iasă, neavând vreo accidentare” Marius Șumudică acuză, dar nu dă nume: „Astea-s lucruri de bucătărie internă”

DINAMO - RAPID 0-0. Marius Șumudică (54 de ani) și-a făcut praf jucătorii, după semieșecul care îi îndepărtează pe giuleșteni de cupele europene.

Rapid a avut un singur șut pe poartă în derby-ul de pe Arena Națională, în timp ce Dinamo a avut 6!

Marius Șumudică: „Sunt jucători care îmi spun că nu mai pot neavând nicio accidentare”

Antrenorul alb-vișiniilor a fost chestionat pe această temă la flash-interviu și și-a desființat jucătorii, în special pe unul dintre ei, pe care nu a vrut să-l numească.

„Foarte puțin un singur șut pe poartă, nu prea puțin. Josnic! Am încercat, am făcut 3 să schimbări la pauza. Am băgat jucători tineri că tot mi se reproșează că nu joacă tinerii. Avem o grămadă de antrenori în țara asta și toți știu fotbal.

Am încercat să le dau minute tuturor, ce să mai zic? Dacă sunt jucători care, la pauză, îmi spun că nu mai pot și vor să iasă, neavând nicio accidentare. Pe mine astea… N-are rost să zic cine, astea-s lucruri de bucătărie pe internă pe care nu le discut”.

La pauză , Șumudică a făcut 3 schimbări: au ieșit Hromada, Ademo și Koljic, au intrat Gojkovic, Vulturar și Burmaz

, Șumudică a făcut 3 schimbări: au ieșit Hromada, Ademo și Koljic, au intrat Gojkovic, Vulturar și Burmaz Alte schimbări: Rareș Pop în locul lui Alex Dobre ('69), Micovschi în locul lui Petrila ('74)

Marius Șumudică: „Să te domine Dinamo în halul ăsta... e dezolant”

Șumudică a revenit de mai multe ori asupra jocului slab al echipei sale.

„E la cald și nu vreau să vorbesc. Niciodată nu am venit în fața d-voastră să critic anumiți jucători și nu o voi face niciodată.

Dar cu astfel de mentalitate, în momentul în care tu-ți joci sezonul și noi nu putem să avem atitudine, ne e frică să ieșim la minge, să facem facem tot și să ne domine Dinamo în halul ăsta… pentru mine e dezolant”, a spus Șumudică la Prima Sport.

VIDEO. Faza controversată din Dinamo - Rapid

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și