„Am controlat jocul” Kopic, mulțumit + Cîrjan, atac la foștii colegi de la Rapid: „Roșca mi-a zis că  nu are tricoul murdar la cât de ușor a fost”

DINAMO - RAPID. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul celor alb-roșiilor, s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale.

Dinamo și Rapid au încheiat la egalitate meciul cu Rapid din etapa #8 a play-off-ului, scor 0-0.

DINAMO - RAPID. Zeljko Kopic: „Am făcut un joc bun, am controlat”

Tehnicianul trupei dinamoviste consideră că formația sa a controlat autoritar meciul:

„Cred că am făcut un joc bun azi, am controlat și am stat mult în ultima treime. Cred că pot spune că sunt foarte satisfăcut de evoluția noastră.

Lucrurile au mers în regulă azi și este extrem de important că totul s-a terminat cu bine. Sunt mulțumit de Cîrjan, a jucat foarte bine, a fost bun. Din păcate, unii jucători au avut ceva probleme.

Mă repet, pot să mă declar satisfăcut de ceea ce am arătat astăzi pe teren. Legat de Patriche, după retragere, vom avea grijă de el în continuare”, a declarat Zeljko Kopic.

Cătălin Cîrjan, la finalul meciului cu Rapid: „Am dominat de la cap la coadă”

Mijlocașul lui Dinamo a vorbit la finalul meciului despre superioritatea clară pe care a arătat-o echipa sa pe teren.

„A fost un meci bun făcut de noi, am dominat de la cap la coadă. Vorbeam acum cu Roșca (n.r. Alexandru Roșca, portarul lui Dinamo) și îmi zicea că nu are tricoul murdar la cât de ușor a fost în seara asta. Suntem dezamăgiți că nu am reușit să câștigăm.

Îmi doresc ca la fiecare meci să dau tot ce am mai bun. Săptămâna asta am avut și probleme medicale, 4,5 zile nu am făcut antrenament. Am avut ceva la aductori după meciul cu FCSB.

Ne dorim toate punctele, pentru noi, pentru suporteri. Sunt de-a dreptul incredibili și ne dorim să-i facem fericiți”, a declarat Cătălin Cîrjan.

VIDEO. Faza controversată din Dinamo - Rapid

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și