„Am capotat” Șumudică, nemulțumit: „Nu sunt singurul care trebuie să răspundă” + Laudă FCSB: „Cea mai bună din România”

DINAMO - RAPID 0-0. Marius Șumudică (54 de ani) a fost foarte nemulțumit de evoluția echipei sale.

Rapid a ratat șansa de a pune presiune pe U Cluj în lupta pentru cupele europene, după eșecul echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, cu FCSB, scor 0-2.

Marius Șumudică: „Trebuie să spunem adevărul”

Imediat după fluierul final al partidei, tehnicianul giuleștean s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația jucătorilor săi:

„Trebuie să spunem adevărul și să nu mai putem ascunde mizeria preș. Ăsta e nivelul în momentul pe față, atâta putem, din păcate .

Noi, de fiecare dată când am jucat un meci cu miză, mereu am capotat și nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg. La Hermannstadt, am capotat, acum, la fel, ăsta e nivelul. Nu înțeleg de unde atâta frică. Parcă Dinamo își dorea mai mult decât noi, parcă ei aveau șanse, parcă nu ei erau în insolvență, ci noi.

Asta este, mai sunt două săptămâni și o să tragem linie. Atât putem din punct de vedere fotbalistic în momentul de față. Cred că această echipă a scos maximum din ce putea să scoată”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

Marius Șumudică: „Un singur șut pe poartă. Josnic!”

Întrebat despre partida din această seară, în care primul șut cadrat pe spațiul porții a venit după prima jumătate de oră, Șumudică a declarat:

„Foarte puțin, nu prea puțin. Josnic. Am încercat, am făcut 3 să schimbări la pauza. Am băgat jucători tineri că tot mi se reproșează că nu joacă tinerii. Avem o grămadă de antrenori în țara asta și toți știu fotbal.

Am încercat să le dau minute tuturor, ce să mai zic? Dacă sunt jucători care, la pauză, îmi spun că nu mai pot și vor să iasă, neavând nicio accidentare. Pe mine astea… N-are rost să zic cine, astea-s lucruri de bucătărie pe internă pe care nu le discut.

Mai sunt două săptămâni, am încercat să fac tot ce ține de mine. Din păcate, atât am putut și eu, ca antrenor. Ăsta e nivelul pe care-l avem în momentul de față și, din păcate, vă spun că la meciurile la care trebuie să arătăm că suntem o echipă și să jucăm pentru rezultat, noi nu reușim să ne capacităm să jucăm. Nu o dată, s-a întâmplat de atâtea ori”, a adăugat Șumudică.

Marius Șumudică: „Să ne domine Dinamo în halul ăsta, pentru mine e dezolant”

Tehnicianul lui Rapid s-a plâns că a avut jucători pe care nu a putut conta, ultimul accidentat fiind Keita, care s-a lovit la un antrenament:

„Întrebați jucătorii ce s-a întâmplat, ei stau mai mult împreună, ei se cunosc mai bine. Am pierdut jucători săptămâna asta. Altceva era dacă-l aveam pe Keita în teren, sunt ferm convins. Un jucător care pune suflet și care joacă.

Cu o astfel de atitudine, nu putem avea pretenții. Ne e frică să ieșim la minge, nu putem să avem atitudine. Să ne domine Dinamo în halul ăsta, pentru mine e dezolant”.

Întrebat dacă a fost deranjat de faptul că șefii de la Rapid au început negocierile pentru un nou antrenor pe banca Rapidului, Șumudică a spus:

„Nu știu dacă este adevărat și este problema acționariatului. Eu mai am două etape. Am muncit, am luat echipa de unde am luat-o, am încercat să o duc cât mai sus posibil.

În ultimii 4 ani cred că Rapid n-a ajuns ca în ultimele 3 etape din play-off încă să aibă șanse la un obiectiv. Acum am avut, dar de fiecare dată când am avut șansa să arătăm că trebuie să fim acolo, am capotat și nu am avut sânge în instalație să încercăm să ne autodepășim”.

Marius Șumudică: „Știți cum e, antrenorul plătește”

Întrebat despre meciul din etapa viitoare, cu CFR Cluj, Marius Șumudică și-a asumat o parte din vina prestaței slabe a giuleștenilor, însă a subliniat că nu este singurul care trebuie să plătească, arătând din nou spre jucători:

„Eu nu înțeleg cum jucăm la Craiova într-un fel, care juca aproape cu titlul pe masă, pentru că se apropiau de FCSB cu o victorie, să jucăm apoi ca azi.

Nu înțeleg cum a doua repriză jucăm extraordinar la CFR Cluj, jucăm cu FCSB extraordinar a doua repriză nu ies din jumătatea terenului și când trebuie să câștigăm jucăm așa. Sunt prea mari discrepanțe de la o săptămâna la alta și nu le mai înțeleg.

Nu mă uit la ce se va întâmpla la alte echipe, mă uit la jocul nostru, care a fost deplorabil din punct de vedere al antrenorului Șumudică, deplorabil. Îmi fac mea cupla, probabil e și vina mea, dar nu cred că sunt singurul care trebuie să răspundă pentru astfel de rezultate.

Ce-mi reproșez? Am și eu, probabil, vina mea. De fiecare dată, antrenorul plătește. Dar din punct de vedere fotbalistic am făcut tot ceea ce am știut mai bine și cred că am o experiență destul de vastă în fotbal. Am încercat, eu cred că am scos maximum”.

Marius Șumudică: „FCSB e cea mai bună din România”

Antrenorul în vârstă de 54 de ani a continuat declarațiile și la conferința de presă, felicitând-o pe rivala FCSB, pentru cucerirea unui nou titlu de campioană în Superligă:

„FCSB este cea mai bună din România. Au jucat 25 de meciuri în plus față de alții și au dominat autoritar campionatul. Au fost cei mai buni, de departe. Sunt un om corect, chiar dacă am mai avut probleme cu cei de acolo. Acum merită felicitați”.

VIDEO: faza controversată din Dinamo - Rapid 0-0

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și